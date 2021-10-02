HDP'li Vekil, Van Adliye Lojmanlarını Meclise Taşıdı

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HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, 2014 yılında yapımı tamamlanan ve bir türlü faaliyete alınamayan Adliye Lojmanlarını meclise taşıdı.

Yaklaşık 7 yıl önce yapımı tamamlanan ve faaliyete alınmamasından dolayı içi talan edilen Adliye Lojmanları, resmen çürümeye terk edildi.

Konuyla ilgili meclise soru önergesi veren HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, 150 dairenin tamamlanıp düşük gelirli kişilerin kullanımına sunulmasını istedi. 150 dairenin israf edilmesinin kamu vicdanını yaraladığını belirten Muazzez Orhan Işık, “İnşaat maliyetlerinin yüksekliği, hane gelirlerinin düşüklüğü ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle konut sahibi olmak dar gelirli yurttaşlar için neredeyse mümkün değildir. Bu nedenle toplu konut projelerinde önceliğin bu alt düzey geliri olan yurttaşlara verilmesi gerekir. Onbinlerce Vanlının konut ve barınma sorunu yaşadığı, binlerce kamu emekçisinin kiracı olduğu bu kentte 150 konutluk bir sitenin bu şekilde israfı ve talan edilmesi kamu vicdanını yaralamaktadır. Burada kullanılan kamu kaynağı ile kaç bin yurttaşın barınma sorunu giderilebileceği gibi, bu yapıların daha da yok olmasına neden olmadan dönüşümü ve kamu yararı doğrultusunda kullanımı için kamu otoriteleri ve ilgili bakanlıklar hızlı bir şekilde harekete geçmelidir. Bir yanda evsizlik ve yüksek kira sorunu ile mücadele eden insanlar varken 150 konutun bu şekilde yok olmasına izin verilmemelidir.” İfadesini kullandı.

İşte HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık’ın meclise sunduğu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlamasını talep ettiği o soru önergesi:

“Van’ın Edremit ilçesinde Süphan Mahallesi’nde yaklaşık 15 bin metrekarelik alana yapılan 150 lüks konutluk Adliye lojmanları vakasının birçok açıdan soruşturulması ve incelenmesi gereklidir. Yaklaşık 50 milyon TL maliyetle 2012 yılında yapımına başlanan bu lüks konutların 2014 yılında yapımının tamamlandığı ifade edilmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından adliye personellerinin kullanımı için bu lüks konutların yaptırıldığı ancak bu lojmanların “güvenlik gerekçesi” nedeniyle kullanıma açılmadığı kamuoyuna yansımıştır. Yıllarca kullanılmayan ve korunmayan bu konutların 2017 yılında Van Sağlık İl Müdürlüğü’ne devrinin gerçekleştirildiği iddia edilmektedir. Ancak üzerinden çok uzun bir süre geçmesine rağmen kullanılmayan konutların bu arada talan edildiği bir durumla karşı karşıya kalınmıştır. Lüks konut olarak inşaatı tamamlanan bu 150 konutluk devasa kampüsün, dış cephe yalıtım malzemelerinin söküldüğü, kapı-pencere ve tesisatlarının çalındığı, merdiven ve tezgah mermerlerinden çatı malzemelerine varana kadar tüm yapı bileşenlerinin parçalandığı, bazı bölümlerinin yakıldığı bir talan tablosu ortadadır. Sahipsiz bırakılan ve korunmayan devasa inşaat kompleksi, otoparkı ve bahçesi ile birlikte neredeyse kullanılamaz bir moloz yığınına dönüşmüştür?

Van’da konut sahibi olmayan, kiracı, yoksul, engelli bireylerin yaşadığı on binlerce hane mevcuttur. İnşaat maliyetlerinin yüksekliği, hane gelirlerinin düşüklüğü ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle konut sahibi olmak dar gelirli yurttaşlar için neredeyse mümkün değildir. Bu nedenle toplu konut projelerinde önceliğin bu alt düzey geliri olan yurttaşlara verilmesi gerekir. Onbinlerce Vanlının konut ve barınma sorunu yaşadığı, binlerce kamu emekçisinin kiracı olduğu bu kentte 150 konutluk bir sitenin bu şekilde israfı ve talan edilmesi kamu vicdanını yaralamaktadır. Burada kullanılan kamu kaynağı ile kaç bin yurttaşın barınma sorunu giderilebileceği gibi, bu yapıların daha da yok olmasına neden olmadan dönüşümü ve kamu yararı doğrultusunda kullanımı için kamu otoriteleri ve ilgili bakanlıklar hızlı bir şekilde harekete geçmelidir. Bir yanda evsizlik ve yüksek kira sorunu ile mücadele eden insanlar varken 150 konutun bu şekilde yok olmasına izin verilmemelidir. Bu alandaki lüks konutlar binlerce öğrencinin barına bileceği bir yurt kampüsüne, kamu personellerinin daha ekonomik barınabileceği lojmanlara veya yoksul yurttaşlara kira ödeme karşılığında hibe olarak verilen evlere dönüşebilir. Bu şekilde metruk binalar olarak bırakılması; muazzam bir kamu kaynağı israfına, madde bağımlılarına mekan olmasına ve suç mahallerine dönmesine yol açacaktır.

Bu bağlamda;

1) Van’ın Edremit ilçesinde, Süphan Mahallesinde yapımı 2014 yılında tamamlanan 15 bin metrekare alandaki 150 lüks Adliye Lojmanının toplam ihale bedeli ve kamu bütçesine yükü ne kadar olmuştur? Konutlar hangi ihale yöntemi ile yapılmıştır? Konutların teslim tarihinde gecikme yaşanmış mıdır?

2) Süphan Mahallesindeki 150 lüks Adliye Lojmanının kullanıma açılmamasının gerekçeleri nelerdir? Güvenlik gerekçesi iddiasının dayanakları nelerdir? Söz konusu gerekçeler inşaat yapılmadan önce söz konusu değil miydi? Bu bina kompleksine benzer şekilde “yapılıp hiç kullanılmayan başka herhangi bir toplu konut projesi mevcut mudur?

3) Söz konusu konutların 2017 yılında Van İl Sağlık Müdürlüğüne devredildiği iddiası gerçek midir? Bu devir hangi amaçlarla yapılmıştır? Bu devir yapıldıysa binalar neden kullanıma açılmamıştır? Devir karşılığında Sağlık Bakanlığını ait olan hangi kaynaklar Adalet Bakanlığına devredilmiştir?

4) Aradan geçen süreye rağmen kullanıma açılmayan 150 lüks konutun talan edildiğinden, metruk ve riskli binalara dönüştüğünden bilginiz mevcut mudur? Konu hakkında bakanlığınızın yürüttüğü bir soruşturma mevcut mudur? Ortaya çıkan kamu zararının miktarı nedir? Bu zarar sorumlularına rücu edilmiş midir?

5) Metruk binalara dönüşmüş 150 konutluk bu yerin rehabilite edilip yurt, lojman veya toplu konut olarak kullanımı için bir çalışma başlatacak mısınız?

6) Bu metruk ve riskli binalar rehabilite edilmeyecekse yakın dönemde yıktırılması yönünde bir çalışma başlatacak mısınız? Bu sorunu ne zaman çözeceksiniz?”