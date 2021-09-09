Hayatını kaybeden eski Milletvekiline TBMM'de tören düzenlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hayatını kaybeden eski Milletvekili Biltekin Özdemir için tören düzenlendi.

TBMM'de 20'nci dönem samsun Milletvekili olan Biltekin Özdemir Önceki gün rahatsızlığından dolayı hayatını kaybetti. TBMM'de olan törene Ailesi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM İdare amiri Ali Şahin , eski Meclis Bakanları Bülent Arınç, Köksal Toptan, eski Bakanlardan Oltan Sungurlu ve Milletvekilleri katıldı. TBMM'de 1996-1999 yılları arasında Plan ve Bütçe Komisyonu başkanı olarak görev yapan Özdemir cenazesi Ankara'da öğle kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek





