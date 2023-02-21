Hatay'da yaşanan iki büyük depremde ölü sayısı 6'ya yükseldi

Türkiye deprem felaketiyle karşı karşıya...

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerden etkilenen 11 ilde büyük yıkım yaşandı.

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay, 15 gün sonra peş peşe yaşanılan iki depremle daha sarsıldı.

İki büyük deprem daha yaşandı

AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Ardından saat 20.07'de merkez üssü Samandağ ilçesi olan 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Birçok ilde hissedildi

Depremi Adana, Şanlıurfa gibi çevre illerde de hisseden vatandaşlar sokağa çıktı.

6 kişi hayatını kaybetti

Birçok ilde hissedilen deprem nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 18'i ağır 294 kişinin yaralandığı bildirildi.

AFAD uyarıda bulundu

Depremin ardından AFAD, hasarlı binalara girilmemesi, riskli yapılardan uzak durulması konusunda vatandaşları uyardı.

Hatay merkezli depremde yaralananlar Adana'ya sevk ediliyor

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde yaralananların Adana'ya hava ve kara yoluyla sevki sürüyor.

Akşam 20.04'te Hatay'ın defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yaralanan vatandaşlar, askeri helikopter ve 112 Acil Sağlık araçlarıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getiriliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak Hatay'da tedavi altına alınan depremzedeler de bugün meydana gelen deprem nedeniyle iki hastanenin tedbir amaçlı boşaltılması sonrası naklediliyor.

Tahliye kararı verilen İskenderun Devlet Hastanesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki yaralılar da helikopter ve ambulanslarla şehir hastanesine sevk ediliyor.

Ensonhaber