Hatay'da deprem sonrası hastaneler boşaltıldı

Hatay’da meydana gelen 6.4’lük 3 dakika sonra 5.8'lik depremler büyük paniğe neden oldu.

Depremlerin ardından 2 hastaneye tedbir amaçlı tahliye kararı çıktı.

Adana'ya sevk edildiler

İskenderun Devlet Hastanesi ve MKÜ Araştırma Hastanesi tamamen boşaltıldı.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde yaralananlar, askeri helikopter ve 112 Acil Sağlık araçlarıyla, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ensonhaber