Hatay'da deprem sonrası deniz seviyesi yükseldi!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı caddeler su altında kaldı. Ajanslar o fotoğrafları az önce geçti.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi.

200 METRELİK SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Çay Mahallesi Mete Aslan Bulvarı'nda sahilden iç kısma doğru yaklaşık 200 metrelik su birikintileri oluştu.

TRAFİK POLİSLERİ SÜRÜCÜLERİ YÖNLENDİRDİ

Su seviyesinin araçların tekerlek hizasına geldiği bölgede, trafik yoğunluğu da oluştu.

Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken trafik polisi de araçları alternatif güzergahlara yönlendiriyor.

Bu arada denizden gelen suyun sadece yollarda olduğu, evlere ulaşmadığı görüldü.

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