Hatay'da 170'inci saatte enkazdan yürüyerek çıktı
Yıkıcı deprem sonrasında devam eden arama kurtarma ekipleri gelen ses üzerine 170'inci saatte bir vatandaşı kurtardı, ekiplerin enkazdan çıkardığı vatandaş hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bir hafta geçti.
Yıkıcı deprem sonrasında yaklaşık 30 bin kişi hayatını kaybetti.
Bunun yanı sıra umutlu bekleyişler ve mucize kurtuluşlar yaşanıyor.
42 yaşındaki vatandaş kurtuldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay’dan sevindirici bir haber daha geldi.
Merkez ilçe Antakya’da saatlerce enkaz altında kalan 42 yaşındaki Habib isimli adam, 911 Arama Kurtarma ekipleri tarafından 170’inci saatte kurtarıldı.
Depremzede hastaneye kaldırıldı
Enkazdan tekbirler eşliğinde yürüyerek çıkan Suriyeli Habib, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Hatay Sahra Hastanesi'ne kaldırıldı.
"Ses dinleyerek teyit aldık"
911 Arama Kurtarma ekiplerinin başkanı Mustafa Gürsoy şu ifadeleri kullandı:
Yorgunduk, bitmiştik, dinlenecektik fakat sosyal medyadan gelen bir ihbar ile ses dinleyerek teyit aldık. Umudumuzu kaybetmedik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız da var. Allah mekanlarını cennet eylesin.
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