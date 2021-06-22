Hangi yasaklar kalktı?
21 Haziran 2021 kabine toplantısı kararları açıklandı. Türkiye'nin dört bir yanında önemli bir düşüş gösteren koronavirüs salgını nedeniyle yeniden toplanan kabinede birtakım yeni kararlar alındı.
Bakanlar Kurulu kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yeni kısıtlamalar ile ilgili milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği yeni kararlar haberimizde...
Hangi yasaklar kalktı?
Bugünkü toplantımızda önümüzdeki dönemde uygulamaya geçireceğimiz hususların istişaresini yaptık.
Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı salgın yönetimi, çalışma rehberlerine uyulması takip edilecektir. HES kodu sürdürülecektir. Konuyla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan aşı konusundaki maiplasyonlara itibar etmemelerini, bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Yerli aşı çalışmalarında birkaç ay içinde yaygın konuma gelmeyi ümit ediyorum. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz.
Canla, başla fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımız, güvenlikçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla."yeniakit
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