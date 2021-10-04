Hangi Sigaralara Zam Geldi? Hangi Sigaralara Ne Kadar Zam Geldi?

Sigara tiryakileri güne zam haberiyle başladı. Sigara tiryakileri sosyal medyada sigaraya zam yapıldığı iddiaları üzerine Sigara fiyatları 2021 | Hangi sigaralara zam geldi? 4 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi? soruların yanıt aramaya başladı. Gelen bilgiler sigara tiryakilerini üzdü. Peki hangi markaya ne kadar zam geldi?

4 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi?

Sosyal medyada sigaraya zam geldiği iddiaları sigara tiryakilerini endişendirdi. Sigaraya zam mı geldi diye araştırana tiryakiler aldıkları cevap ile üzüldü. Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş TLE 1'ey yaptığı değerlendirmede sigaraya zam geldiğini doğruıladı ve zammın 4 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtti.

Hangi sigaralara zam geldi?

4 Ekim 2021'den geçerli olmak üzere satış fiyatlarına zam yapılan sigara listesi :

Marlboro Touch bluegraywhite 18,00 TL

Marlboro edge 17,00 TL

Marlboro 19,00 TL

Marlboro edge bluesky 17,00 TL

Parlıament 19,50TL

Parlıament mıdnight blue 18,50 TL

Murattı 17,00 TL

Murattı blue 16,00 TL

Lark 16,00 TL

Chesterfıeld 15,50 TL

L&M 15,50 TL

kaynak:bölge gündem