Hangi illerde okullar tatil olacak? 3 Ocak Pazartesi
Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Hava koşulları nedeniyle taşımalı ulaşımla okula giden öğretmen ve öğrenciler zorluk yaşıyor. Peki 3 Ocak Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak?
Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Hava koşulları nedeniyle taşımalı ulaşımla okula giden öğretmen ve öğrenciler zorluk yaşıyor. Peki 3 Ocak Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak?
ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL
Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 3 Ocak 2022 günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile çalışanlar da aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.
Şuanda sadece Erzincan Valiliği tatil açıklamasında bulundu.
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|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
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|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
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|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
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|36
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|18
|32
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|32
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|18
|27
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|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
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|24
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|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
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|18
|16
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|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|20
|42
|3. Liverpool
|19
|41
|4. Arsenal
|20
|35
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|34
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|18
|33
|7. M. United
|18
|31
|8. Brighton
|19
|27
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|18
|25
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
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|19
|23
|13. Brentford
|19
|21
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|17
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|12
|19. Newcastle
|19
|11
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|19
|10