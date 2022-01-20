Hangi illerde okullar tatil edildi? 21 Ocak Cuma

Ülke geneli etkili olan yoğun yağışlar ulaşımı olumsuz etkiledi. Bazı illerde eğitime ara verildi

GÜNCEL 20.01.2022, 11:56 20.01.2022, 11:55
Hangi illerde okullar tatil edildi? 21 Ocak Cuma

Ülke geneli etkili olan yoğun yağışlar ulaşımı olumsuz etkiledi. Bazı illerde eğitime ara verildi

Artvin

Valilikten yapılan açıklama; Kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle kar tatili kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, "Merkez ve Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerimizde 18.01.2022 Salı günü (1 gün) eğitim öğretime ara verilmiştir. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerimizde taşıma yoluyla okullarımıza gelen öğrencilerimiz de bu tarihte izinli sayılacaktır. Ayrıca bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır"

Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaptığı yazılı açıklamasında, hava koşulları nedeniyle 18 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini aktardı. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

Giresun

Valilikten yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları ve buzlanma dolayısıyla Doğankent ilçesinde tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Giresun merkez, Çanakçı, Dereli, Espiye, Güce, Keşap ve Yağlıdere ilçelerinde de köy okullarında eğitime bir günlüğüne ara verileceği kaydedildi.

Kastamonu

Devrekani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiği ve olumsuzlukla karşılaşmamak için eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.

Küre Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise YİBO ve Çaybükü Yayla İlkokulu hariç ilçedeki diğer okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Bozkurt ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Ordu

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Akkuş ilçesinde eğitim ve öğretime 18 Ocak Salı ara verildiği kaydedildi.

Rize

Rize Valisi Kemal Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların (don, buzlanma) önüne geçilebilmesi amacıyla kararlar alındığını belirtti.

Açıklamada, "Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçelerimiz için eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (18.01.2022) süreyle uzatılmasına ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılmasına, merkeze bağlı taşımalı eğitim ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle (18.01.2022) ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, Pazar, Derepazarı, İyidere, Kalkandere ilçeleri için eğitim-öğretiminin devamına karar verildiği de belirtildi.

Trabzon

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden olumsuz hava koşullar nedeniyle Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve ilçelerinde tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Açıklamada, Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.

Denizli

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle Acıpayam ve Çameli ilçe genelinde 18 Ocak Salı günü yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

Olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da bugün izinli sayılacağı kaydedildi.

Eğitim ve öğretime uzaktan devam edileceği bildirildi.

Adıyaman

Valilikten yapılan açıklamada, buzlanma riski ve sabah saatlerinden itibaren beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle merkez, Safranbolu, Eskipazar, Ovacık ve Eflani'de eğitim öğretime, Yenice ilçesinde ise taşımalı eğitime 18 Ocak Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.

Düzce

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının Yığılca'da devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 18 Ocak Salı (bugün) Yığılca ilçesinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Uşak

Valiliğin hesaplarından yapılan açıklamada hava şartları ve meteorolojik veriler dikkate alınarak bugün il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Sinop

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar dolayısıyla merkez ilçe ile Erfelek, Dikmen ve Gerze ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, yoğun yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması da istendi.

kamu bülteni

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