Hangi illerde ne kadar aşı yapıldı?

Koronavirüs nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 47 milyonu aştı.

Günlük yüzbinlerce aşının yapıldığı ülke genelinde, illerin toplam aşı oranları da Sağlık Bakanlığı COVİD-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’ndan paylaşılıyor.

Açıklanan rakamlara göre en fazla aşı yapılan iller sırasıyla yüzde 72 Muğla, yüzde 67 Çanakkale ve Edirne, yüzde 66 Kırklareli ve Balıkesir, yüzde 64 Eskişehir ve Amasya oldu.

Tabloda yer alan en az aşı yapılan iller ise şöyle sıralandı; yüzde 22 ile en son sırada alan Şırnak, Şanlıurfa ve Siirt’i yüzde 23 ile Bitlis ve Mardin takip etti. Yüzde 25 Muş ve Hakkari ve sıralamada son sıralarda yer aldı.

Van ise yapılan aşı oranlarında yüzde 33 ile 69’uncu sırada bulunuyor.