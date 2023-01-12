Hangi ilde kaç yabancı yaşıyor? Tıkla öğren

Ülke genelinde 31 Aralık 2022 itibarıyla 1 milyon 354 bin 94 ikamet alan yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor.

İkamet sayılarına göre zirvede, Megakent İstanbul yer alıyor. 705 bin 133 yabancı İstanbul'da hayatını sürdürüyor.

Antalya ikinci sırada

İkinci sırada ise turizmin merkezi olan Antalya bulunuyor. 161 bin 434 yabancının ikamet adresi tatil cennetinde gözüküyor.

48 ikamet ile Tunceli, listenin son sırasında yer alıyor. Tunceli'yi, Muş ve Bayburt takip ediyor.

Büyükşehirlerin dışında yabancıların ilk tercihi ise turizm bölgeleri oluyor.

1 ayda bin kişi yerleşti

Aydın’da ikamet izni alan toplam 11 bin 234 yabancı yaşarken, son 1 ayda yaklaşık bin yabancı uyruklu ikamet izni alarak Aydın’a yerleşti.

İHA'nın haberine göre; bu yabancıların yaklaşık yüzde 45’i Avrupa Kıtası’ndan, yaklaşık yüzde 18’i Asya Kıtası’ndan, yaklaşık yüzde 13’ü Orta Doğu’dan, yaklaşık yüzde 12’si Afrika Kıtası’ndan, yaklaşık yüzde 7’si Amerika Kıtası’ndan, yaklaşık yüzde 2’si ise Avustralya Kıtası’ndan Aydın’a geldiği öğrenildi.

Kuşadası'nda İngilizler zirvede

Aydın’da ikameti devam eden yabancıların ilçelere göre dağılımına bakıldığında ise en fazla yabancı uyruklu vatandaşın Kuşadası’nda yaşadığı öğrenilirken, yabancıların uyruklarına göre dağılımına bakıldığında ise il genelinde en fazla İngiliz uyruklu vatandaşların olduğu öğrenildi.iha