Hakkari'de çığ düştü!
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığ düştü. Çığ yolu kapattı.
Edinilen bilgilere göre, İran sınırında bulunan Esendere Beldesine bağlı Yediveren Mezrası’nda çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu yolun ulaşıma kapanmasını nedeniyle bölgeye ekipler sevk edildi.
Esendere Belde Belediyesi ve Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova şantiyesinin karla mücadele ekipleri, yola düşen kar kütlelerini temizleme çalışmaları başlattı.
Ekiplerin hummalı çalışmalarının ardından yol tekrar ulaşıma açılırken, çalışmalarla ilgili konuşan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, ’’Aralıklı yağan kar yağışı, beldede olumsuz yönde etkisini sürdürdü. Bizde belediye olarak tüm zorlu koşullara rağmen yollarımız açık tutmak için gece gündüz çalıştık.
Yediveren Mezramıza çığ düşmesinin ardından Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova şantiyesinin karla mücadele ekipleri ve belediyemizin ekipleri hemen harekete geçerek yoğun çalışmayla yolu tekrar ulaşama açtılar.
Bu çalışmalardan dolayı Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit başta olmak üzere tüm ekiplere teşekkür ediyoruz’’ dedi.
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