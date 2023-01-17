Hacer Foggo Van’da konuştu

WanHaber – Mehmet Salih Giyci

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, Van’da düzenlenen ‘’Askıda Hayatlar’’ konulu söyleyişi ve imza gününe konuk oldu. Foggo’nun dışında etkinliğe, CHP Van İl Başkanı Hakan İlvan, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, CHP’li Seracettin Bedirhanoğlu, STK temsilcileri ve vatandaşlarda katıldı.

İnsanların kendi yeteneklerine göre iş ortamının olmadığına değinen Foggo; ‘’Gerçekten insanların kendi yeteneklerine kendi güçlerine göre, iş ortamının da olmaması değil mi? Üniversite mezunu Bilgisayar mezunu olmuş bir çocuk işsiz kalmış ne yapacak? Ne iş olursa yapmak zorunda yani insanlar gidip bir ofiste çalışmak istiyor. Ne yapacak? Hayatta kalmak için ne bulursa aslında, yapacak. Temel mesele şu; esasında yani bir avuç zenginin gittikçe yoksulluk üzerinden zenginleşmesi değil o paylaşılan kaynağın eşit biçimde dağıtılması sorunu var. Esas soru budur. Sosyal devlet dediğimiz şeyde aslında budur. Öncelikle kendi yurttaşını kendi vatandaşını kendi öğrencisini düşünen devlettir’’ dedi.

İnsanlar o yokluğu, yoksulluğu yaşarken ne kadar kapılarını çaldık?

Herkesin kendini sorgulaması gerektiğine vurgu yapan Foggo, “Kâğıt toplayıcı, ben onun evine gittiğim zaman babasını tanıyorum. Babası kâğıt toplayıcı çocuk büyüdü. Kendi çocuğu oldu. Oda kâğıt toplayıcı, işte devredilen miras yani yoksulluğun miras olarak çocuklara devredilmesi dediğimiz şey budur. İnsanlar o yokluğu, yoksulluğu yaşarken ne kadar kapılarını çaldık? Ne kadar o mahallerde çalıştık? Birazcık o yüzden herkesin kendisine sorgulaması gerekiyor ya da ‘’siyaset yapmak şu mudur?’’ bir yoksul mahalleye gidiyorsunuz. Orda fotoğraf çektiriyorsunuz. O fotoğrafı sosyal medya da kullanıyorsunuz. Bu çalışmak değil. Yoksulu çalışmak böyle bir şey değil. Meseleye hak temelli bakmak.

Bir avuç zengin sürekli zenginleşiyorsa, adaletli dağıtılmayan gelir dağılımını tartışmamız gerekiyor.

O Haneye girdiği zaman o çocuğun kreşe gitme imkânı yoksa? O annenin o çocuğu kreşe verecek parası yoksa? İşe giremiyorsa? Kendi yeteneklerine göre bir iş bulamıyorsa? Burada sadece ve sadece bir avuç zengin sürekli zenginleşiyorsa, bizim o durumu o adaletli dağıtılmayan gelir dağılımını tartışmamız gerekiyor. Ama bir taraftan da biz duyacağız o sesleri duymak zorundayız” ifadesine yer verdi.