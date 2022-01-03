Haberimize sessiz kalmadılar! YYÜ’deki hayvan barınaklarını strafor ile kapladılar

Vanlı strafor üreticisi, YYÜ’deki hayvan barınaklarını strafor ile kapladı. 

GÜNCEL 03.01.2022, 10:11
Haberimize sessiz kalmadılar! YYÜ’deki hayvan barınaklarını strafor ile kapladılar

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan “YYÜ’lü öğrenciden anlamlı çalışma! Sokak hayvanları için pet şişeden barınak yaptı” başlıklı haberimizde, sokak hayvanlarına barınak yapan YYÜ öğrencisi Şara Akıncı, barınaklar için strafor ihtiyaçlarının olduğunu dile getirmişti. Van’da bir strafor üreticisi, buna sessiz kalmayarak, üniversiteye gidip, hayvan barınaklarını strafor ile kapladı. Konuyla ilgili Wan Haber’e konuşan strafor üreticisi Fırat Bozkurt, bu çalışmayı yapmaktan büyük zevk aldıklarını belirtti. Bozkurt, neler yaptıklarını anlatarak sözlerine başladı. 

‘Seve seve yardımcı olduk’

Uzun emekler sonucunda barınakların yalıtımını yaptıklarını ifade eden Bozkurt, “Haberi okuduğumda dikkatimi çeken şey barınağı strafor yerine siyah poşetle kaplamalarıydı. Bunu görünce harekete geçtim hemen. Şara ile iletişim kurdum. Bizden talep edilen sadece EPS'ydi yani sadece levhalara ihtiyaç olduğunu söylediler. Biz de seve seve yardımcı olduk. Daha sonra nasıl uyguladıklarını merak ettik. Doğal olarak mantolamacı olmadıkları için çok sağlıklı uygulama olmamıştı. Müsaade isteyerek kendimizin uygulamak istediğini söyledik. Mevsim olarak tam sistem mantolama yapmak mümkün değildi çünkü hava çok soğuk ve harç uygulamaları anında prizlenme ve donma yaşar. Kulübeler ahşaptan yapılma olduğu için EPS'yi tutturabilmek hayli zor iştir. Ama sağolsun arkadaşlarımız ile uzun emekler sonucunda hocamızın tarif ettiği YYÜ ana kampüsündeki kulübelerin yalıtımını yaptık. Kampüste hayli köpek var. Hocamız ve öğrenci arkadaşlar ellerinden geldiğince kulübe barınak sağlamışlar sayılarına tam hakim değilim. Şu ana kadar 2 barınağı tamamen, 1 barınağı da kısmi olarak yalıtım ile kapladık. Hocamız ve arkadaşlarımızın talebi ve yönlendirmesiyle yapabileceğimiz kadar yapmak istiyoruz” dedi. 

‘Canlılara olan merhametimiz azaldı’

Bozkurt, çalışmadan zevk aldıklarını belirterek, “Biz bu organizasyondan çok büyük keyif aldık. Buradan da tekrar vesile olanlara teşekkür etmek isterim. Özellikle yavru köpekleri ve genç köpekleri yuvalarını meraklı meraklı izlerken görmek ve kulübelerinde daha sıcak olacaklarını bilmek bizim de içimizi ısıttı. Hayvan haklarının tartışıldığı, hayvana eziyet ve işkencenin henüz tam anlamıyla cezalandırılmadığı bir dönem yaşıyoruz.  Öte yandan bazı yırtıcı, tehlikeli köpeklerin bilinçsiz sahiplenmesi ve kötü niyetli sahiplerin sebep olduğu çocuk saldırıları ile maalesef sokak köpeklerini barınaklarda ölüme terketme furyası başladı. Böylesi bir dönemde büyük bir vicdan ve merhametle bu hayvanlara kol kanat geren hoca ve öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ederim bir vatandaş olarak. Aslında inancımızda da bu canlılara sahip çıkılması gerektiği nasihat edilir. Fakat toplum olarak canlılara olan merhametimiz azaldı, bununla birlikte kötü ve bakımsız barınaklara hapsetmeye başladık. Biz aslında biraz buna da dikkat çekmek hatırlatmak istedik. Bu vesileyle umarım hepimiz doğanın tek sahibi olmadığımızı bizim gibi yaşamaya değer başka canlılar olduğunu hatırlarız” diye konuştu. 

‘Hayvanseverlik gönüllülük esaslı bir durum ve güçlü bir vicdan merhamet işidir’

Vatandaşlara çağrıda bulunan Bozkurt, “Vatandaşlarımıza çağrımız elbette daha duyarlı olmalarını isteriz. Hayvanseverlik gönüllülük esaslı bir durum ve güçlü bir vicdan merhamet işidir. En azından hayvanseverlere yardımcı olmayı denemeliyiz. Hepimiz sevmek zorunda değiliz elbette ama en azından sevenlerin ve gönüllülerin işlerini zorlaştırmamalıyız. Çünkü yaşadıkları zorlukları duyunca insan inanmak bile istemiyor. Hayvan zehirlemeleri, yaralamalar, hayvanseverlere şiddet olsun kötü şeyler duyuyor ve görüyoruz. İnsanların doğada hayatta kalma becerisi bu canlılardan çok daha güçlüdür. Bu yüzden bu canlıların yardıma ihtiyacı var. Öncelikle yardım edebilecek olanların yardımcı olması eğer olamıyorlarsa dahi en azından hayvanseverlere engel olmamalarını rica ediyorum. Ben tekrar bize bu paydaşlığı sağlayan herkese teşekkür ediyorum, bir parçası olduğumuz için çok mutluyum” şeklinde konuştu. 

‘Bizi çok mutlu etti’

YYÜ öğrencisi Şara Akıncı ise bu durumdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Akıncı, Fırat Bozkurt’a teşekkür ederek, “Fırat Bozkurt ile iletişim kurduk. Kendisine çok müteşekkiriz. Bize çokça strafor bağışında bulunmakla yetmeyip kendisi ve çalışanlar ile birlikte Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne gelip kulübelerimizi straforladılar. Hayvan düşmanlığının arttığı bu devirde bu güzel davranış umarım herkese örnek olur. Bizi ve sokak dostlarımızı çok çok mutlu etti” dedi.

Fatma Polatcan / WanHaber

#Fırat Bozkurt #van yyü
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