Güvenlik korucusu alımı var mı? Güvenlik korucusu başvurusu nasıl yapılır?

Koruyucu maaşlarına zam yapılmasıyla birlikte Türkiye'de binlerce kişi korucu olmak için bekliyor. 2020 yılı içinde güvenlik korucusu alımı var mı? Güvenlik korucusu başvurusu nereye nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı tarafından Van'ın başkale ilçesine 150 korucu kadrosu tahsil edildi. Türkiye'nin her yerinden başvuru yapılabilecek olan korucu kadrosu için 18 yaşını tamamlamanız gerekiyor. Dinç bir vücuda sahip olmak, soluksuz 2 bin metre koşabilme şartıda var. Kondiksiyon eğitimlerinden geçen korucular mülakata alınacak ve 150 korucu kadrosunun ataması yapılacak. Sizlerde bu ilana başvuru yapmak istiyorsanız Başkale Kaymakamlığı'nın resmi sitesini takip edebilirsiniz.