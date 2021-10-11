Güvenli Alışveriş Nasıl Yapılır? SSL Sertifikası Nedir, Güvenilir Alışveriş Siteleri Nasıl Anlaşılır? Güvenli Alışverişte Güvenilecek Siteler?

Kullanıcıların sıkıntı yaşadığı güvenilir olmayan alışveriş siteleri bulunmaktadır. Peki günenilir alışveriş nasıl yapılır? Birçok kişi internetten alışveriş yaparken dolandırılabilir. Güvenli bir alışveriş sitelerinde kullanılan SSL sertifikası nedir? Güvenilir Alışveriş Siteleri Nasıl Anlaşılır?

SSL SERTİFİKASI NEDİR?

SSL sertifikası, herhangi bir web sitesinin kimliğini doğrulayan ve şifreli bir bağlantı temin eden dijital bir sertifika olarak ifade edilir. Bir web sunucusu ve web tarayıcısı arasında şifreli bir bağlantı oluşturan güvenlik protokolü olarak ifade edilen SSL'nin açılımı Güvenli Yuva Katmanı'dır.

Güvenilir e ticaret sitelerinde kullanılan SSL sertifikası (Secure Sockets Layer) bir web sitesine girildiğinde sunucu ve iletici arasında veri trafiğinin güvenli bir şekilde işlemesini sağlayan sistemdir. SSL sertifikası kullanıcın sitede kullandığı bilgilerinin dış veriler tarafından da ulaşılmasını engeller.

Birçok çeşidi bulunan SSL sertifikası kullanıcıların kafasının karıştırır. Bu nedenden dolayı SSL sertifikasının hangi sınıfa girdiğine dikkat edilmelidir.

SSL sertifikalı bir sitenin giriş güveliği tarayıcının başında güvenli yazısı çıkar o sitenin SSL sertifikasına sahip olduğu anlaşılır.

SSL SERTİFİKASI TÜRLERİ NELERDİR?

Farklı doğrulama seviyelerine sahip birbirinden farklı SSL sertifikası türleri bulunmaktadır. Altı başlıca SSL türü şu şekilde sıralanabilir:

-Genişletilmiş Doğrulama sertifikaları (EV SSL)

-Kuruluş Doğrulama sertifikaları (OV SSL)

-Etki Alanı Doğrulama sertifikaları (DV SSL)

-Wildcard SSL sertifikaları

-Çok Etki Alanlı SSL sertifikaları (MDC)

-Birleşik İletişim Sertifikaları (UCC)

SSL SERTİFİKASI NASIL SATIN ALINIR?

SSL sertifikası kurulumu için yapılması gerekli olan ilk işlem, SSL sertifikası satın almak ve sonrasında CSR (sertifika imzalama talebi) oluşturmak olmalı. CSR oluşturma işlemi sayesinde hem sertifikanızı kullanacak olan sunucuyu hem de SSL sertifikası atayacak olduğunuz alan adlarını tanımlayabileceksiniz.

GÜVENİLİR ALIŞVERİŞ SİTELERİ NASIL ANLAŞILIR?

-Site ürünlerinin en son ne zaman güncellendiğine dikkat edin.

-Alışveriş yapacağınız sitenin mailing listesine üye olun. Üye olunan sistemden bir mail almanız gerekiyor. Eğer mail alınmaz ise ve uzun süre mail atılmaz ise o site şüpheli bir site olabilir.

-Sitenin meşruluğu için sitenin müşteri temsilcisine mesaj atın. Müşteri hizmetlerinin size geri dönmesi için makul kabul edilen süre maksimum 3 gün. Bu süreyi aşan geri dönüşler sağlıklı kabul edilmiyor.

-Sitenin güvenirliği için diğer bir gösterge ise hakkında yazılan yorumlardır. Bu yorumlara bakılarak o sitenin güvenirliğini ölçe bilirsiniz.

-Bir diğer yöntem ise Google üzerinden siteyi aratmaktır. Böylece alışveriş yapacağınız ya da yapmayı planladığınız site hakkında yazılan bloglara ulaşabilir ve site hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

kaynak:bölge gündem