Gürpınar'a uzun süre aradan sonra hizmet!

Yerel seçimlerden bu yana Hoşap projesi dışında elle tutulur bir hizmeti bulunmayan Gürpınar Belediyesi, seçim vaadi olan doğalgaz için çalışmalara başladı. Kayyum yönetiminin yaptığı başarılı çalışmaların üzerine Hoşap projesi dışında ekleme yapamayan Gürpınar Belediyesi, kayyum yönetiminin gölgesinde kaldı. Konuyla alakalı AKSA Doğalgaz yetkilileri ile makamında mini bir toplantı düzenleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yıllardan beridir hasret çektikleri doğalgaza kavuşmak için bir yol haritası çıkardıklarını ifade etti.

Tanış, "Doğalgazın Gürpınar için önemli bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Başkan Tanış, "Geçen yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızla yaptığımız toplantı neticesinde ilçemizin yıllardır hasretini çektiği doğalgaz enerjisini ilçemize getirmenin müjdesini vermiştik. Teknik altyapı çalışmaları için dağıtım şirketi AKSA Doğalgaz yetkilileri ile toplantımızı gerçekleştirdik. Önümüzdeki yol haritasının belirginleşmesi ve ilçemize en kısa sürede doğalgaz akışını verebilmek adına istişarede bulunduk. Doğalgazla birlikte konut projemiz de hayat bulacak. Bu sayede Gürpınar’da çalışanlar, Gürpınar’da kalarak yerel ekonomi ve kalkınmaya katkı sağlamasını gerçekleştireceğiz. Birkaç yıl önce hayal olarak görülen bu çalışmaları şimdi tek tek ortaya koymanın heyecanı içerisindeyiz.” dedi.

Toplantıya AKSA Van Doğalgaz İşletme Müdürü Müsayip Akyüz ve belediye teknik personelleri de katıldı.