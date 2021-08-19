Gratis'in sahibi kim? Gratis hangi ülkenin?

Kadınlar Gratis marketlerinde adeta kuyruk oluşturuyor. Peki bu Gratis ne zaman kuruldu, kaç şubesi ve kaç çalışanı var diye sorabilirsiniz. Kişisel bakım marketleri Türkiye’de son dönemde büyük ilgi görmeye başlayınca büyük holdingler ve firmalarda neredeyse her sokak başında bir kişisel bakım marketi açmaya başladı. Gratis de bunlardan biri. Gratis kozmetik Sedes Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve kozmetik ve kişisel bakım sektörüne yeni soluk getiren Türkiye’de faaliyet gösteren firmadır. Peki, Gratis kimindir?

GRATİS NE ZAMAN KURULDU VE İLK MAĞAZASI NE ZAMAN AÇILDI

Türkiye’de güzellik ve bakım ürünleri konusunda Gratis öncü firmalardan biri oldu marketleriyle. Gratis Demir Sabancı tarafında kurulan Sedes Holding iştiraki olarak 2009 yılı Nisan ayında kurulmuştur. Gratis kişisel bakım ürünleri ve kozmetik odaklanarak, perakende zinciri olarak faaliyet gösteren marketler zinciridir. 190 mağaza sayısı giderek artmaktadır. Sedes Holding, 2002 yılında Demir Sabancı tarafından kurulmuş olup bünyesinde Gratis markasının yanında Doysa Air, Odesa Polymer gibi şirketleri bulundurmaktadır. BİLGİKAHİNİ