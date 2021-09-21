Son zamanlarda grafiker iş ilanları ile çok sık karşılaşıyoruz. Grafikerlerin ne iş yaptığını ve ne kadar maaş aldıkları ile ilgili araştırma yapanlar için haberimizde detaylara yer verdik. Grafiker Maaşı Ne Kadar? 2021 Grafiker Maaşları ne kadar? Grafiker ne iş yapar?

Grafiker Broşür, afiş, katalog, kitap, dergi ve kurumsal kimlik çalışmalarının baskıya uygun şekilde tasarım çalışmalarını yapan kişidir. Grafikermaaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Grafikermaaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Grafiker görev tanımı nedir, Grafiker ne iş yapar, Grafiker olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Grafiker mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Grafiker Tanımı;

Broşür, afiş, katalog, kitap, dergi ve kurumsal kimlik çalışmalarının baskıya uygun şekilde tasarım çalışmalarını yapan kişidir.

Grafiker Maaşı Ne Kadar? 2021 Grafiker Maaşları

Grafiker maaşı ortalama aylık 4.500,00 - TL’dir. En düşük Grafiker maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.200,00- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Grafiker iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Grafiker Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az Lisans mezunu olmak gerekiyor

Grafiker Ne İş Yapar?

Grafiker, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılacak işe göre bilgisayarda dizgi işlemini (yazıların yazılması) yapmak,

b) Grafik tasarımında kullanacağı materyalin resimlerini çekerek bilgisayar ortamına aktarmak,

c) Bilgisayar ortamında yazıları ve fotoğrafları tasarımın uygunluğuna göre bir araya getirmek,

d) Uygun kağıt ebadına göre tasarımı sonlandırmak,

e) Tasarımın taşma, kros ve kesim paylarını hazırlamak,

f) Dijital ortamda montajın uygun baskı makinesine hazırlanması ve bu montajdan kalıp alınması işlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Grafiker Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılarİ

Grafiker Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Grafiker mesleğinin meslek kodu 2166.01 olarak belirlenmiştir