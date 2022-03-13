Göçerlerden Van'a göç hazırlığı

Kışı geçirmek için ekim ayında Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine gelerek Evrenpaşa Mahallesi Kepez mevkiinde çadır kuran göçerler, bahar mevsiminin gelmesiyle göçe hazırlanıyor. Kış boyunca hayvanlarını burada besleyen göçerler, nisan ayı itibarıyla ilk önce Siverek ile Viranşehir ilçeleri arasında yer alan Karacadağ’a gidecekler. Bir süre burada konaklayarak hayvanlarını dağlık alanlardaki meralarda besleyecek olan göçerler, daha sonra ise Bingöl, Erzurum, Bitlis ve Van güzergahında ilerleyerek sonbahar sonunda yeniden Ceylanpınar ilçesine dönecekler.

Eyüp Akhanım, Ceylanpınar’da istedikleri verimi alamadıklarını söyledi. Bu yıl doğan kuzuların bir kısmının öldüğünü anlatan Akhanım, mera alanı bulmakta zorlandıklarını ifade etti. Nisan başında Karacadağ’a gideceklerini söyleyen Akhanım, ”Daha sonra Bingöl, Erzurum, Bitlis, Van tarafına gideceğiz. Benim 400 koyunum var, kuzuların yarısı öldü. Şu anda 400 koyun var, 300 kuzu var. 100 kuzudan fazla öldü” diye konuştu.

Göçerler, günün büyük kısmında hayvanlarını meralarda otlatmaya götürüyor. Günün belli saatlerinde ise hayvanlarını çadır bölgesine getirerek yem vererek kuzularla buluşturuyor. Kuzuların anne koyunların sütünü emerek beslenmesine izin veren göçerler, daha sonra hayvanları yeniden meraya götürüyor. İHA