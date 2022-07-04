Gevdan Aşireti'nden Flaş Karar!

WanHaber - Haber Merkezi

Gevdan Aşireti lideri Mehmet Aslan, taziyeler ile alakı bir karar aldıklarını duyurdu. Alınan kararı sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Aslan, taziye yemeklerinin kaldırıldığını belirtti. Konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Aslan; "Bugünden itibaren taziye yemekleri kaldırılmıştır ve taziye buluşmaları öğlen saat 13:00 itibariyle başlayacaktır. Taziyeler 3 gün olarak devam edecektir. Bu karar tüm aşiret temsilcilerinin ortak fikri olarak alınmıştır." ifadelerine yer verdi.