Gevaş'ta çimento yüklü kamyonda 78 göçmen yakalandı
Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gevaş İlçesi Balaban Yol Kontrol Noktasında şüphe üzerine durdurulan çimento yüklü kamyonda 78 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.
GÜNCEL 01.09.2021, 17:11
Van Bölge Gazetesi
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