Gevaş'ta çimento yüklü kamyonda 78 göçmen yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gevaş İlçesi Balaban Yol Kontrol Noktasında şüphe üzerine durdurulan çimento yüklü kamyonda 78 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

GÜNCEL 01.09.2021, 17:11
Gevaş'ta çimento yüklü kamyonda 78 göçmen yakalandı

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca 01.09.2021 tarihinde saat 00.05 Balaban Yol Kontrol Noktasında şüphe üzerine durdurulan kamyonet içerisinde çimento torbalarının altına gizlenmiş 78 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır. Olay ile ilgili araç sürücüsü H.T. isimli şahıs gözaltına alınmış çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, araca da el konulmuştur. Araçta yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili birime gönderilmiştir.  Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Van Bölge Gazetesi

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