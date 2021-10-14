Geri Ödemesiz Burs Nasıl Alınır? Ekstra Burs Nasıl Alınır? 1000 TL Burs Yardımı İçin Şartlar Neler? Burs Başvuruları

Öğrenciye her ay 1000 TL yardım verilecek! Geri ödeme yok, başvurular başladı. İşte şartlar ve başvuru ekranı! Türkiye’de yaşanan fiyat artışı öğrencileri de olumsuz etkiliyor. Üniversite öğrencileri kara kara ne yapacaklarını düşünürken bazı kurum ve kuruluşlardan da öğrencilere peş peşe müjdeler gelmeye devam ediyor. TEKFEN son dakika açıklaması ile her ay şartları taşıyan öğrencilere burs imkanı vereceğini duyurdu. 7 ay boyunca ödenecek olan bursun tutarı ise 1005 TL olarak açıklandı. Pekim kimler TEKFEN bursu alabilir? TEKFEN burs başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

Yaklaşık 1.5 yıl süren aranın ardından üniversitelerde yüz yüze eğitim başladı. Milyonlarca öğrenci okula geri dönmeye hazırlanıyor ancak özellikle büyük şehirlerde artan fiyatlar nedeniyle öğrenciler geçinme ve barınma sorunu yaşıyor. Geçim sıkıntısı çeken milyonlarca öğrenci ise arama motorunda burs veren, öğrenciye yardım veren kurumlar araması yapıyor. Öğrencileri rahatlatacak müjdeli haber ise TEKFEN’den geldi. TEKFEN Vakfı bursu 7 ay boyunca gereken koşulları sağlayan öğrencilere verilecek. Hem yeni başlayan öğrenciler, hem de ara sınıfta okuyan öğrenciler burs alma şansından yararlanacak. Burs tutarı ise 1005 TL olarak açıklandı. Peki TEKFEN burs başvuru şartları neler? TEKFEN burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

TEKFEN BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TEKFEN burs başvuruları için öğrencilerin araştırması devam ediyor. 28 Eylül – 19 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan başvurulara KYK kredisi alanlar da başvuru yapabiliyor. Özel üniversite ikinci öğretim okuyan öğrenciler de burs imkanından yararlanabiliyor.

TEKFEN BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler için başvuru adresleri de belli oldu. TEKFEN burs başvurusu tekfenburs.org adresinden yapılıyor. Adayların bu sayfaya giderek gerekli başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

TEKFEN BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Ekim ayında çocuk başına 1259 TL yardım ödemesi yapılacak! 15 Ekim son gün, maddi ve sosyal destek için başvuru şart

Ekim ayında çocuk başına 1259 TL yardım ödemesi yapılacak! 15 Ekim son gün, maddi ve sosyal destek için başvuru şart

Tekfen bursu alabilmek için öğrencilerin yerine getirmesi gereken bir takım şartlar da bulunuyor. TEKFEN bursu başvuru şartları şu şekilde;

TC vatandaşı olmak.

Türkiye’de bulunan üniversitelerde eğitim alıyor olmak.

KYK’dan burs almıyor olmak. (KYK geri ödemeli kredi alanlar faydalanabilir)

Özel kurum, kuruluş ya da STK’dan burs almıyor olmak.

Aile içinde en yüksek maaş alan kişinin gelirinin maaş ve ikramiye dahil aylık 5.370 TL altında olması.

Not ortalaması 2.5 üstünde olması.

Bu şartları taşıyan öğrenciler burs başvurularını tamamlayabilir. Burs başvurusu sonucunda burs almaya hak kazanan adaylar 7 ay boyunca burs alabiliyor. Burs ödemesi her ayın 15’inde öğrencinin banka hesabına 1005 TL olarak yatırılmaktadır.

kaynak:ilan365