Gerçeğin Peşinde baloncu İsmet olayı

Gerçeğin peşinde programı tüm hızıyla devam ediyor başarılı sunucunun programındaki olaylar çözümleniyor peki programda hangi konular işleniyor? Hangi konular çözümsüz kaldı hangi konuların çözümü bulundu? Program saat kaçta ne zaman hangi kanalda başlıyor?

Baloncu İsmet

Baloncu İsmet programa katılıp yardım istiyor sürekli kendini acındırıyor fakat canlı yayına öz kızı katılıp babasının yalancı olduğunu insanları kandırdığını söyledi. Küçük yaşlardan beri babasından işkence şiddet gördüğünü söyleyen kız babamın şiddetleri yüzünden okulu bırakıp evlenmek zorunda kaldığını söyledi.

Kızının canlı yayına bağlanmasının ardından 26 yıllık eşide canlı yayına bağlandı.Eşide eziyet gördüm sustum çocuklarımın hatırına söylemesiyle Serap Paköz şaşkınlık yaşadı.