Genel Sekreter Çelikel: Van MALL AVM en geç 1 mart'ta faliyette

Elite World Van Hotel'de düzenlenen Van MALL AVM'nin lansman toplantısına Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Van Emlakçılar Derneği Başkanı Orhan Özdek, GLA Gayrimenkul Yönetim Kiralama ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, GLA Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk Müşaviri Avukat Duygu Ortaköylü, yatırımcılar ve davetliler katıldı. Van'da yapımı uzun yıllar süren, yönetim, elektrik, ortak gider ve diğer birçok sebepten dolayı sürekli gündemdeki sıcak yerini koruyan Van Park AVM, yeni ismiyle önümüzdeki aylarda hizmete açılacak.

2010 yılında yapımına başlanan AVM, 2019 yılında hizmete açılmış, elektrik, su ve doğalgaz kesintileri gibi önemli sorunlarla boğuşan ve daha sonra kapısına kilit vurulan Van Park AVM'de, geçtiğimiz yıl ciddi anlamda tadilat yapılmıştı. 156 dükkanın yer aldığı ve 150'si Van Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50'si de vatandaşlara ait olan, GLA Gayrimenkul Yönetim Kiralama ve Danışmanlık şirketine verilen ve ismi Van Mall AVM olarak değiştirilen Park AVM, birkaç ay içerisinde tamamlanarak, hizmete açılması bekleniyor.

ÇELİKEL: "ÇOK GENÇ BİR İNSAN KAYNAĞINA SAHİBİZ"

Van Mall AVM lansman toplantısında konuşan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, iş insanlarının vaktinin kıymetli olduğuna vurgu yaparak, "Yapılan bir araştırmada en zeki insan grupları içerisinde, ticaret erbapları, iş insanları gösterilir. Böyle bir kitlenin önünde olmak bizim için kıymetli. Ticareti yaparken, rasyonel akıl devreye girer. Niye yapmalıyız, neden yapmalıyız, neden burada olmalıyız? Soruları önemli sorulardır. Bir tüccar için, bir iş erbabı için, bir işadamı için bu sorular çok önemlidir. Van şehrimiz etrafındaki yaklaşık 15 vilayet içerisinde çok güçlü büyüme potansiyeline, yatırım imkanlarına ve insan kaynağına sahip bir şehirdir.

TÜİK'in verilerine göre Van'da 1 milyon 140 bin civarında nüfusumuz var. Bu nüfusun %65'i 30 yaşın altındadır. Çok genç bir insan kaynağına sahibiz. Bu bizim şehirdeki en güçlü yanlarımızdan birisidir. Ama eski tabirle, Urartuların deyişiyle yukarı denizi, Selçukluların bir dönem ayak bastığı, Osmanlı'nın ve şimdi de bize, Cumhuriyetimize vilayet olmuş Van'ımızın çok kadim yerleri bulunmaktadır. Van gerçeklerinden biraz da rakamlarla bahsetmek istiyorum. Van şehrimiz 4 mevsim turizmin yaşandığı bir şehir.

Kışın kayak imkanı, yazın bizim Van Denizi diye adlandırdığımız, teorideki ismi göl olabilir ama Marmara Denizi'nin 3'te biri büyüklüğündeki Van Denizimizle her yıl resmi rakamlarla 1 milyonun üzerinde turist şehrimizi ziyaret ediyor. Bunun önemli kısmını da yabancı turistlerimiz oluşturuyor" dedi.

"VAN'DA SAĞLIK TURİZMİ DE CİDDİ ANLAMDA İLERLEDİ"

Geçen yılki resmi rakamlara göre 460 bin civarında ekseriyeti İranlı olmak üzere turistin Van'ı ziyaret ettiğini söyleyen Çelikel, "Sağlık turizminin de ciddi anlamda ilerlediği bir şehirden bahsediyoruz. Özellikle Kuzey Irak bölgesinden olsun, buralardan çok ciddi derecede turist gelmeye başladı. Bunlar da ciddi anlamda esnafımızın alışverişine, ticaretine katkıda bulunuyorlar. 1 milyonun üzerindeki turistin yarısının yabancı olması, hakikaten çok kıymetli. İnsanlar Akdamar Adası'nı görmeye, hikâyeyi dinlemeye geliyor.

Van Kalesi'ni, Hoşap Kalesi'ni, Başkale'deki peri bacalarını, travertenleri, şelalemizi ziyaret etmeye geliyor. Vanlı hemşehrilerimizin hoş sohbetine, muhabbetine, Van'ımızın meşhur kahvaltısını tatmaya geliyor. Tatmamış olanlar için hakikaten büyük bir eksikliktir. Dolayısıyla bu popülasyon noktasında çok ciddi değerli ve önemli rakamlara ulaşmış durumdayız.

Takribi olarak 6 bin yatak kapasitesine sahip bir şehirdeyiz. Bu her geçen gün giderek ilerliyor. Biz Sayın Valimizin de talimatlarıyla yatırıma, istihdama destek olmak adına Van Büyükşehir Belediyesi olarak 9 adet fabrikamızın 3'nün ihalesini yapıyoruz. 6'sı için de ihaleye çıkma sürecindeyiz. Hatta bunu 20'ye tamamlayacağız. Burada genç popülasyona istihdam yaratarak, ekonomik gelir seviyemizi de belli bir seviyeye çekmek adına 20 fabrikamızda 10 bine yakın gencimizi istihdam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"VAN'IMIZIN TİCARİ ANLAMDA EN KIYMETLİ AYI MART AYIDIR"

Ticarette önemli unsurlardan birisinin de ulaşım olduğunu belirten Çelikel, "Şehrimize İstanbul'dan, Ankara'dan, Antalya'dan, İzmir'den her gün düzenli olarak uçak seferleri gerçekleştirilmektedir. Bu ticaretteki önemli unsurlardan birisidir. Bulunduğumuz konum, memleketimizin en Serhat noktası, en uzak noktası belki ama bulunduğu coğrafyada hakikaten çok önemli bir noktadayız. Gerek İran, gerek yukarıda Gürcistan'dan, Azerbaycan'dan, Kuzey Irak'a kadar, birçok vilayetin çekim noktasındayız.

Dolayısıyla şehrimize ciddi bir giriş var. Bizim en genç 1 Mart'ta bu yapıyı artık faaliyete almamız, ticarete açmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü Van'ımızın ticari anlamda en kıymetli ayı Mart ayıdır. Bu ayı ıskalamamamız gerekiyor. İran'da o dönem Nevruz Bayramı etkinliklerine denk geldiği için ciddi bir akış oluyor. Bir aylık süre içerisinde resmi rakamlara göre geçtiğimiz yıl 50 bin, ama Hakkâri tarafından gelenlerle beraber takribi 70-80 bin civarında İranlı turistin giriş yaptığını ve çok ciddi harcamalar gerçekleştiriyorlar.

Geçen yıl o kısa süre içerisinde sadece kredi kartıyla yapılan alışveriş miktarı, yaklaşık olarak 800 milyon liradır. Tabi cari rakamlara vurursak, nakit harcamaları da dışında tutuyoruz, bu kısa süre içerisinde 1 milyar TL'nin üzerinde bir girdinin, ticaretin döndüğü bir zaman aralığından bahsediyoruz. Bankalar Birliği verilerinden aldığımız bilgilere göre 5,5 milyon civarında kredi kartı işlemi gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

"MART AYINI ISKALAMAMAMIZ GEREKİYOR"

Mart ayında Van esnafının çok ciddi bir faaliyet, etkinlik içerisinde yer aldığını söyleyen Çelikel, "Bu ayda biz de yerel yönetimler olarak, Sayın Valimizin riyasetinde Van Büyükşehir Belediyesi olarak, yerel yönetimler olarak, Van Ticaret ve Sanayi Odası'yla, esnaflarla, bütün destek veren belediyelerimizle, iştiraklerimizle Van Shopping Fest düzenliyoruz.

Biraz önce verdiğimiz rakamlar 2022 yılının Shopping Fest verileriydi. 15 gün boyunca festival kapsamında bin 200 esnafımız bu etkinliğe iştirak etti. Belli indirimler yaparak, organizasyonlar düzenlediler. Bizlerde konserler düzenledik, sokak etkinlikleri yaptık. Birçok faaliyette bulunduk. Çünkü o ay gerçekten Van'ımızın ticareti açısından kıymetli. Burada bulunan kıymetli iş insanlarımızdan da Mart'ı ıskalamamamız gerektiğinden mütevellit acele etmemiz ve biran önce orayı açmamız, vaziyet almamız konusunda katkılarınızı bekliyoruz.

Kıymetli şehrimiz çevre şehirler içerisinde hakikaten çok ciddi bir cazibe noktasındadır. Buralara çevre illerden çok ciddi derecede bir akış var. Bu ticaretimize de yansıyor. Van'ımız bizim adımıza kıymetli bir şehir. Memleketimizin önemli bir noktasıdır. Muhakkak gelirken bazı verileri sizlerde almışsınızdır. Bende bu verilere kısa bir katkıda bulunmak istedim.

Sizleri burada görmekten, şehrimizde ağırlamaktan büyük keyif aldığımızı da ifade etmek istiyorum. İnşallah ilk gelenler için son olmaz, son gelenler için de daha niceleri olur diyelim. Van'da gerçekten kıymetli bir fırsat var. O kıymete hep birlikte ortak olmanızı isteriz. Biz gerek Valilik olarak, gerek Büyükşehir Belediyesi olarak buranın en iyi şekilde işleyebilmesi adına elimizde ne imkân varsa, sonuna kadar seferber edeceğimizi de ifade etmek istiyoruz" dedi.

ÇELİK: "AMACIMIZ VAN'DA OLMAYAN MARKALARI GETİRMEK"

Daha sonra kürsüye çıkan GLA Gayrimenkul Yönetim Kiralama ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik ise, "Van'a geldiğimizde, gezdiğimizde burayı geç keşfettiğimizi gördük. Van'ın potansiyelini görünce hayran olduk. Bu potansiyel bizi cezbetmiş durumda. Alışveriş merkezinde çok önemli kriterler var. Kriterlerden bir tanesi de lokasyon. Lokasyon biz de en önemli konulardan biri. Bu AVM'de de lokasyon en önemli şey. Biz Van Büyükşehir Belediyesi'nin ihale alım süreci ile buraya gelmiş bulunuyoruz. Amacımız burada hiç olmayan markaları getirmek. Beraber iş ortaklığı şeklinde bu projeyi en iyi noktaya getireceğiz" diye konuştu.

ORTAKÖYLÜ: "VAN'DA SON YILLARDA YAPILAN YATIRIMLAR MİLYON DOLARLARI BULUYOR"

GLA Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk Müşaviri Avukat Duygu Ortaköylü ise, Van Mall AVM'yi tanıtmak üzere Van'a geldiklerini belirterek, "Doğu Bölgemizin cazibe merkezlerinden olan Van'da yeni projemiz olan Van Mall'ı size tanıtmak için buradayız. Bizler için potansiyeli yüksek cazibe merkezlerinden biri Van. Doğu'nun da en büyük illerinden birisi Van. Biz de burada yakın zamanda AVM'nin kapılarını açıp sizlerle birlikte tüm Van'a ve bölge halkına, yurt dışına hizmet vermek istiyoruz.

Kısa süre içerisinde GLA Yönetim olarak Türkiye'nin farklı bölgelerinde temelini attığımız, iş ortaklığı yaptığımız, yönetimini gerçekleştirdiğimiz pek çok projemiz arasından şimdi yeni olarak Van Mall'ı katıyoruz. Ülkemizin en doğusunda bulunan cazibe merkezinden olan Van'da son yıllarda yapılan yatırımlar milyon dolarları buluyor. Bu proje de onlardan bir tanesi ve biz de bu projede GLA Yönetim olarak yer almaktan gurur duyuyoruz. Bugün de bu gururu beraber paylaşalım istedik.

Van Mall, sadece Van için değil bölge halkı için, İran için de çok seçkin bir proje olmaya aday. Bunda GLA Yönetimin olması da en öne sürükleyen sebeplerden bir tanesi. İran'ın ülkemize sınır olması, turizm potansiyelinin çok yüksek olmasından dolayı yerli ve yabancı yatırımcılara da açık bir proje olacak. Yatırım kelimesi ülkemizde son yıllarda Van şehrinin adıyla çok anılmaya başladı. Bu da bize Van'ın cazibe merkezi olacağı anlamına geliyor. Kente kazandırılan projelerle büyüyen bir ivme kazanırken biz de bunun içinde olup hem ülkemize hem bölgemize hem de Van'a yenilikler getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Daha sonra kürsüye çıkan yatırımcılar ise, Van'dan övgüyle söz etti. Yapılan mini anket sonrası, lansman toplantısı sona erdi.

Van Bölge Gazetesi