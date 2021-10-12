Genel Sekreter Çelikel kütüphane inşaatında incelemelerde bulundu

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, yapımı devam eden kütüphane binasında incelemelerde bulundu.

GÜNCEL 12.10.2021, 13:43 12.10.2021, 13:53
Genel Sekreter Çelikel kütüphane inşaatında incelemelerde bulundu

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından İpekyolu ilçesi Endüstri Meslek Lisesi binasının yerinde yapımı devam eden Van İl Halk Kütüphanesinde sona gelindi. Yaklaşık 4 bin 390 metrekarelik alana kurulacak kütüphane içerisinde okuma ve konferans salonları gibi birçok bölmesiyle modern bir yapıya dönüşecek. Engelsiz bölümü ve 150 kişilik son teknolojiye uygun okuma salonunun da bulunduğu kütüphanede, Van ile ilgili en eski kaynaklara ulaşılabilecek.

Çalışmaların devam ettiği binaya gelerek incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, ilgililerden bilgi aldı.

İnce işçiliğinin sürdürüldüğü Halk Kütüphanesi, çevre düzenlemesinin ardından açılışa hazır hale getirilecek.İHA

Yorumlar (1)
Denetim, özen, titizlik 19 saat önce
Bugün çarşıda dolaşırken Van esnafı, taksicileri, servisçileri, otelcileri adına sevindim. Yüzlerce İranlı ziyaretçi ile çarşılarımız oldukça kalabalıktı. Ancak beş- altı aydır kazılıp hâlâ bitirilememiş hatta bazılarına başlanamamış olan bazı cadde ve sokakları görünce üzüldüm. Bu ziyaretçilerimiz için hoş bir durum değil. Yüklenici firmalar beş altı ayda bu işleri bitirememişse bir iki ayda nasıl bitirecek? Her taraf kazılı, her taraf toz- toprak, her taraf malzeme vs. Sözümona bitirilmiş cadde ve sokaklarda bile onlarca nokta bitirilmeden bozuk halde ve özensiz bir imalatla bırakılmış. Ve en önemlisi şehirde toplasanız 15 temizlikçi ancak görebiliyorsunuz. Cadde ve ara sokaklar, yol kenarları ve kaldırımlar, ağaç etrafları ve gözünüzü çevirdiğiniz her yerde izmarit, çöp, çakıl, toz, yaprak, atık vs görüyorsunuz. Tüm bu eksiklerin şehrin üst kademe yöneticilerine doğru yansıtılmadığından eminiz. Yoksa sayın yöneticiler bu manzaralara fırsat vermezler. Allah rızası için çarşılarda, bütün caddelerde, bütün ara sokaklarda, yakın veya uzak her noktaya, yapılan her işe, başlanmayan her işe mutlaka detaylıca ve etraflıca bakılsın. Kontrolörler, mimarlar, mühendisler, amirler, sorumlular elbette vardır. Bu eksikler nedeniyle şehirde yapılan güzel çalışmalara gölge düşmesinden rahatsızız. Her hizmet mutlaka kontrol edilmelidir. Ve şehrimizde çalışmalar da temizlikler de yaygın olarak her noktada yoluna konulmalıdır. Bütün iyi niyetimizle Vanlıların bu arzusunu bu yolla değerli yöneticilerimize ulaştırmak istedik. Yapılan bütün güzel çalışmalar için de ayrıca teşekkür ediyoruz.
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