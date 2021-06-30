Genel Sekreter Çelikel'den Otogara Ziyaret

Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki yol çalışmaları ve diğer alanlardaki yatırımlarını bir bir tamamlayarak vatandaşların hizmetine açıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta asfalt sökümü yapılarak yeniden asfaltlanan Hıdırellez Caddesi trafiğe yeniden açıldı. Caddeyi gezen Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, beraberindeki genel sekreter yardımcıları Prof. Dr. Mucip Tapan ve Doç. Dr. Ali Özvan ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Hıdırellez Caddesi ile otogar bağlantı yollarını da gezen Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel ve beraberindekiler, daha sonra şehirlerarası otobüs terminaline geçti. Burada yapımı tamamlanan sosyal tesis binasını ve diğer eklentileri gezen Çelikel, tesisin bir an önce hizmete açılması talimatını verdi.