Gençlik ve Spor Bakanlığı Van’da personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Van’da 9 sürekli işçi alımı başvurusu yapacağını duyurdu. En az Ortaöğretim mezunu ve eski hükümlüler arasından yapılacak olan alımlar il bazında kontenjan olarak farklılıklar gösterebiliyor. Adaylarda aranan en önemli şartlar arazından en az ortaöğretim (Lise) mezunu olma şartı aranıyor. Başvurular İŞKUR resmi sitesi üzerinden 8-12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

GSB 1017 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 08 - 12 Ağustos 2022 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecektir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecektir. Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyerine başvuru yapabilecektir.

TEMİZLİK İŞÇİSİ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ

GSB İŞKUR 1017 sürekli işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları... Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları alınabilecektir.

VAN iş ilanı numarası: 00006948392

VAN iş ilanı numarası: 00006948958

VAN iş ilanı numarası: 00006949535

GSB TEMİZLİK İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

Şehrivan Gazetesi