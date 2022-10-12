Gençlik ve Spor Bakanlığı Van’da personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihi

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda, "KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınarak boş kontenjan sayısının üç (3) katına kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre, 1200 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Adaylar başvurularını 10 Ekim-14 Ekim 2022 tarihleri arasında https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden yapacaklar.

BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik,

yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

(Dul ve yetim aylığı hariç) 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 60 (altmış) puan almış olmak,

Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak, Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin,

sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak, Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak, Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar başvurularını, 10 Ekim 2022 (10.00) – 14 Ekim 2022 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların başvuru yapılan grup ve il için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf, Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi, Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.

Şehrivan Gazetesi