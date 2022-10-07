Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 personel alımı yapacağını duyurdu! İşte başvuru tarihi ve şartlar

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB bünyesinde Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) için 1200 yurt yönetim memuru alımı yapılacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada; "Yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 1200 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı yapacağız" dedi. Peki, kimler yurt yönetim personeli atamasına başvuru yapabilir? İşte başvuru şartları ve detaylar

GSB yurt yönetim personeli alımı başvuru şartları

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Yönetim personeli alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu kapsamda adaylardan aşağıdaki nitelikler aranacaktır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak

Eğitim ve KPSS şartı

Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

Yurt yönetim personeli alımı için adaylardan KPSS şartı aranacak. Bu doğrultuda adayların Kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans seviyesinde olmak üzere KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranacaktır.

Yurt yönetim personeli başvurular ne zaman yapılacak?

GSB Yurt Yönetim personeli alımı için bakan başvuru tarihlerini açıkladı. Bu kapsamda Yurt Yönetim personeli alımı başvuruları 10 Ekim 2022 tarihi ile başlayacak. Başvurular sadece Elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Başvuru Tarihleri: 10 - 14 Ekim 2022

Başvuru Ekranı: //isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

Havadis