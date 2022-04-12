Gençlik Spor ve YYÜ arasında ‘Genç Ofis’ için ek protokol…

14 Şubat 2021 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve il protokolünün katılımları ile Van YYÜ “Genç Ofis” gençlerin hizmetine sunulmak üzere açılışı gerçekleştirilmişti. Geçen süre zarfında “Genç Ofis” kampüs ve civardaki gençlerin ilgi odağı haline geldi.

İNANÇ: GENÇLER, YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Geçen yıl sayın bakanımızın katılımları ile ‘Genç Ofisin’ açılışını gerçekleştirmiştik. Geçen bir yıllık süreçte; Sosyal, kültürel ve sportif alanda yaklaşık 40 farklı branşta gençlere hizmet sunan ‘Genç Ofis’ üniversiteli gençlerimizin kurslara kayıt olmak için adeta birbirileri ile yarıştığı 100 kişilik kontenjanlı bir kursa bin kişiye yakın kayıtların oluştuğu ve gençlerin kurs ve etkinliklere katılım sağlamak için sıraya girdiği bir süreci geride bıraktık.

Gençlere daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunmak ve üniversiteli öğrencilerimizin her platformda bizlerden; ‘daha fazla sosyal aktive istiyoruz’ taleplerine sessiz kalamazdık. Şuan kullandığımız A bloğa ilaveten B bloğun bir bölümü ve A ve B blokların ortak kullanım alanları tahsis talebini sayın rektörümüze yaptık, sayın rektörümüzde bu talebimizi olumlu karşıladılar. Geçen hafta ek bir protokol imzalanarak mevcut alana yaklaşık 200 m2’lik bir alan daha eklenerek daha fazla katılımlı bir hizmeti gençlere sunmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda katkılarından dolayı sayın rektörümüze çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ŞEVLİ: ÇALIŞMANIN FAYDALI OLDUĞUNU GÖRDÜK

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise; daha önceden imzalanan protokolde yapılan çalışmaların üniversite öğrencilerimiz için çok faydalı olduğuna şahit olduk ve üniversite öğrencilerimizden ciddi anlamda yoğun bir talepleri olduğunu gördük, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün mevcut yerinin talepleri karşılayamadığını daha önce Konservatuvar olarak kullandığımız B bloğun bir bölümü ile A ve B blokların ortak kullanım alanlarının da tahsisi talepleri vardı.

Bu anlamda bizlerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün ve öğrencilerimizin taleplerine kayıtsız kalmadık ve ek protokolümüzü imzaladık. Gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum, bundan sonraki süreçte de gençlerimiz için elimizden geldiğince tüm imkânlarımızı seferber etme gayreti içinde olacağız. Bu bağlamda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün yeni tahsis taleplerini de karşılamaya çalışacağız, Üniversitemizin içinde “Genç Ofis” çalışmaları ile öğrencilerimize nitelikli sosyal ve kültürel faaliyetler sunan Gençlik ve Spor İl Müdürümüze ve çalışma ekibine çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.