Genç ASKON Van Şubesi üyelerinden aşı çağrısı

Türkiye genelinde aşılama oranının en düşük olduğu illerden biri olan Van'da, aşılama çalışmaları sürüyor. Sağlık İl Müdürlüğü tarafından kentin merkezi noktalarına kurulan aşı çadırlarına rağbet beklenenin altında oluyor. Bu durum karşısında kolları sıvayan Genç ASKON Van Şubesi üyeleri, cadde ve sokaklarda vatandaşları aşı olmaları noktasında ikna etmeye çalışıyor. Vatandaşları aşılama konusunda en yakın aşı noktasına davet eden Genç ASKON Van Şubesi üyeleri, Van'daki aşılama çalışmalarında gönüllü olarak çalışıyor. WanHaber.com'a açıklamalarda bulunan GENÇ ASKON Van Şubesi Başkanı Hamza Ömer Yılmaz; "Aşı, bireyin sağlık hakkının temel bir bileşeni olup, koruyucu hekimliğin en başarılı önlemlerinden biridir. Tüm dünyada aşı ile önlenebilir hastalıklar rutin aşı programları ile büyük ölçüde azaltılmış olup aşılama yoluyla her yıl yaklaşık 2-3 milyon ölüm önlenmektedir. Aşılama çalışmalarının en temel kavramı toplum bağışıklığıdır. Bulaşıcı hastalıklara karşı toplumun kritik bir oranının aşılanması durumunda salgın çıkması olasılığı azaldığı için toplumun tüm üyeleri de korunmaktadır. Toplum bağışıklığı eşikleri yüzde 80-95 arasında değişmektedir. Dolayısıyla toplum düzeyinde aşı ile önlenebilir hastalıkların kontrolü için yüksek aşılanma oranlarına ulaşmak gerekir. Bizde Genç ASKON (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği) Van şubesi olarak tüm vatandaşlarımızı, büyüklerimizi, küçüklerimizi herkesi aşı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.