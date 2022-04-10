Gelir İdaresi Başkanlığı Van'da personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihi...

Gelir İdaresi Başkanlığı 27 koruma ve güvenlik görevlisi alımı başvuru kılavuzunu yayınladı. Gelir İdaresi Başkanlığı duyurduğu ilana göre bünyesinde istihdam etmek üzere 14 farklı ile sözleşmeli 27 koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapacak. GİB başvuru şartlarını il kontenjanları...

Alımı Olan İl Dağılımları

Ankara 4, Antalya 1, Bayburt 1, Bolu 1, Burdur 1, Bursa 1, Denizli 1, Düzce 1, Erzurum 1, İstanbul 11, Kayseri 1, Mersin 1, Siirt 1, Van 1

Başvuru Şartları

T.C. vatandaşı olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak ve 01/01/1987 tarihi sonrası doğmuş olmak, Ön lisans mezunu olmak, KPSS Ön lisans puanından en az 70 puan almak, Özel güvenlik hizmetleri kanunun 10 uncu maddesindeki şartlara uymak,

Başvuru Tarihleri ve Başvuru Şekli

Başvurular 13 Nisan 2022 ile 22 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Alıma başvurular e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda online yapılacaktır. Adaylara 31 Mayıs 2022 ile 01 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara’da sözlü sınav tabii tutularak hak kazanan adaylar belirlenecektir.

Sözlü sınavda adaylara genel yetenek, genel kültür ve koruma ve güvenlik ile ilgili konulardan sözlü sınav yapılacaktır. Hak kazanan adaylar Gelir Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden ve Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacaktır.

ŞEHRİVAN GAZETESİ