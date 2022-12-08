Gelir İdaresi Başkanlığı Van'da personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarihi...

Gelir İdaresi Başkanlığı Van’da merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, Bilgisayar Teknikerliği pozisyonu için toplam 1 (Bir) sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

Sözlü sınava başvuracak adaylarda son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak, 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.), ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak, Süresi içinde başvuru yapmış olmak. Tekniker (Bilgisayar) pozisyonu için; Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, Bilgisayar Operatörlüğü ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

SINAV BAŞVURUSU

Başvurular; 13 Aralık 2022 Salı günü başlayıp, 19 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 17.30'da sona erecektir. Başvurular, e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda alınacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır. Adaylar ilanda belirtilen yerlerden en fazla 4 (dört) yer için tercihte bulunabilirler. Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Sözlü sınav 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır. Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan oluşur.

Şehrivan Gazetesi