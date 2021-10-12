Geleceğin Meslekleri Neler? Popüler Meslekler Neler? İş İmkanı Olan Meslekler?
Gelecekte hangi meslekler popüler olacak hangi mesleklerin iş imkanı daha fazla hangi bölümler daha tutulacak bu alanlara yönelenler işsizlik sorunu yaşamayacak mı? Tüm sorularınızın cevabı ayrıntılarıyla haberimizde..
Gelecekte hangi meslekler popüler olacak hangi mesleklerin iş imkanı daha fazla hangi bölümler daha tutulacak bu alanlara yönelenler işsizlik sorunu yaşamayacak mı? Tüm sorularınızın cevabı ayrıntılarıyla haberimizde..
Geleceğin meslekleri neler? 2030'a kadar yok olacak ve popülerleşecek meslekler
10 yıl sonra hayatımızdaki birçok meslek tarih olacak. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre; teknolojinin ilerlemesiyle bundan 10 yıl sonra birçok iş otomatik olarak gerçekleşecek. Bu nedenle, robotik ve veri bilimi alanındaki mesleklerin popülerleşmesi, kasiyerlik ve postacılık gibi işlerin ise yok olması bekleniyor. İşte Oxford Üniversitesi'nin araştırmasına göre gelecekte popülerleşecek ve yok olacak meslekler...Teknolojinin giderek daha hızlı ilerlemesiyle birlikte, çok sayıda iş ya otomatik hale geldi ya da modası geçti. 2030 yılına kadar bu sayının daha da artması bekleniyor. Uzmanlar, şu andaki işlerin en az üçte ikisinin önümüzdeki on yıl içinde yapay zeka tarafından yapılabileceğini açıkladı. Bu nedenle, robotik ve veri bilimi alanındaki mesleklerin popülerleşmesi, matbaacılık ve kasiyerlik gibi işlerin ise tarihten silinmesi bekleniyor.
İngiltere'de yer alan Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, gelecek 10 yıl içinde pek çok meslek otomatik olarak yapılabilecek.
İŞTE GELECEĞİN MESLEKLERİ
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