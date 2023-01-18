Geçen yılın en soğuk ilçelerinde bu sene sıcaklıklar arttı

Geçen yıl 18 Ocak'ta en düşük sıcaklığın sıfırın altında 34,4 dereceyle ölçüldüğü Van'ın Özalp ve eksi 33,8 ile ikinci sırada yer alan Çaldıran ilçelerinde bu yıl hava sıcaklığı arttı.

GÜNCEL 18.01.2023, 15:55 18.01.2023, 15:59
Geçen yılın en soğuk ilçelerinde bu sene sıcaklıklar arttı
Geçen yılın en soğuk ilçelerinde bu sene sıcaklıklar arttı
Geçen yılın en soğuk ilçelerinde bu sene sıcaklıklar arttı

Geçen yıl 18 Ocak'ta en düşük sıcaklığın sıfırın altında 34,4 dereceyle ölçüldüğü Van'ın Özalp ve eksi 33,8 ile ikinci sırada yer alan Çaldıran ilçelerinde bu yıl hava sıcaklığı arttı.

Önceki yıllarda yoğun kar ve dondurucu soğukların etkili olduğu Van'da, son zamanların en kurak dönemi yaşanırken, sıcaklık değerlerinde de artış yaşandı.

Geçen yılın en soğuk ilçelerinde bu sene sıcaklıklar arttı

Meteorolojik verilere göre, 18 Ocak 2022'de Türkiye'de en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 34,4 derece ölçüldüğü Van'ın Özalp ile ikinci en düşük sıcaklık değerinin eksi 33,8 dereceyle kayda geçtiği Çaldıran ilçelerinde, bu yıl sadece yüksek kesimlere kar yağdı.

Ağaçların daha önce kırağıyla kaplandığı, akarsu ve sazlıkların donduğu, evlerin saçaklarında uzun buz sarkıtlarının oluştuğu iki ilçede, güneşli havayı fırsat bilen esnaf ve vatandaş, iş yerlerinin önündeki taburelerde oturarak çay içti.

Geçen yılın en soğuk ilçelerinde bu sene sıcaklıklar arttı

Hayvanlarını geçen sene soğuktan etkilenmemeleri için ahırdan çıkaramayan besiciler, bu yıl kar yağmaması nedeniyle hayvanlarını meralarda otlatmaya devam ediyor.

Dondurucu soğukların geçen sene hakim olduğu Çaldıran ilçesine bağlı Bezirhane Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Şefik Çakan, AA muhabirine, yıllardır ilk kez bu mevsimde ilçeye kar yağmadığına tanıklık ettiğini söyledi.

Çakan, "Geçen yıl bu tarihte hava eksi 30-35 dereceydi. Bu yıl yaz havası var. Kar da yağmadı. Sadece gece biraz soğuk oluyor. Gündüz sıcak. Yıllardır burada yaşıyoruz ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Hayvanlar merada, kimse ağılda yem vermiyor. Bu normal bir durum değil." dedi.

Geçen yılın en soğuk ilçelerinde bu sene sıcaklıklar arttı

Besici Erhan Ersoy da "Geçen yıl bu ayda yerde bir metre kar vardı. Dondurucu soğuklardan dolayı çıkamıyorduk. Mevsimler değişti. Şu an hava güneşli ve hayvanlarımızı dışarıda besliyoruz. Bahar havası hakim." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın en soğuk ilçelerinde bu sene sıcaklıklar arttı

Özalp'te geçen yıl kar ve dondurucu soğuklar nedeniyle zorluk yaşadıklarını anlatan esnaf Hacı Tunal da "Geçen yıl hem çok soğuktu hem de çok kar vardı. İlçede geçen yıl hava sıcaklığı eksi 34 dereceydi şimdi eksi 2 dereceyi gösteriyor. Bu yıl çok az kar yağdı. Bu durum yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmasına neden olacak." diye konuştu. AA

Geçen yılın en soğuk ilçelerinde bu sene sıcaklıklar arttı

Geçen yılın en soğuk ilçelerinde bu sene sıcaklıklar arttı

Geçen yılın en soğuk ilçelerinde bu sene sıcaklıklar arttı

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