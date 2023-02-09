Gaziantep’ten 65 saat sonra gelen müjdeli haber
Nurdağı'nda AFAD koordinesinde ekiplerin depremzedeleri kurtarma çalışmaları sürüyor. 61 yaşındaki Ahmet Kurt, 65 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtuldu. Kurtarılma anlarına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum da şahit oldu.
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde AFAD koordinesinde enkaz kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Jandarma Arama Kurtarma ekipleri(JAK), arama kurtarma çalışmaları sırasında Yılmaz Apartmanı enkazından canlı ihbarı aldı.
65 saat sonra sağ çıkarıldı
Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran JAK ekipleri, 61 yaşındaki Ahmet Kurt’u 65 saat sonra sağ olarak çıkardı.
Enkazdan kurtarılan Ahmet Kurt, ısı battaniyesine sarıldıktan sonra oluşturulan koridordaki asker, vatandaş ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa taşınarak buradan Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Murat Kurum da tanıklık etti
Depremin yaşandığı Gaziantep’te koordinasyonu yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da o anlara tanıklık etti, kurtarma çalışmaları sonrası AFAD yetkililerinden bilgi aldı.
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