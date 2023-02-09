Gaziantep'te şiddetli sarsıntı! AFAD biraz önce duyurdu..

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 10 ilimizi yıkıcı bir şekilde etkileyen 2 büyük depremden sonra şiddetli sarsıntılar hala devam ediyor.

Artçı depremlerin yanı sıra bölge illerde bağımsız depremlerde meydana geliyor.

DİYARBAKIR VE ELAZIĞ'DA GECE YARISI KORKUTAN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün geçtiği bilgiye göre; bu gece yarısı Elazığ'ın Alıncık-Sivrice bölgesinde 03.32 sularında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Elazığ'daki depremden yaklaşık 1 saat sonra da Diyarbakır'da saat 04.38 sularında 4.3 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi Elazığ'daki depremin yerin 6.1 kilometre altında Diyarbakır'daki depremin ise yerin 2.5 kilometre altında olduğunu duyurdu.

HABER7