Fransa ve Romanyalı öğrenciler Vanlı ailelere misafir oldu

Erasmus KA210 programından yararlanarak Türkiye'ye gelen yabancı öğretmen ve öğrenciler, geldikleri Van’da bölge insanının misafirperverliğini övdü. Fransa’daki bir meslek lisesinin koordinatörlüğünü yaptığı Erasmus KA210 projesine, Van’daki Cumhuriyet Anadolu Lisesi Almanca Öğretmeni Derya Üstündağ’a E-twinning platformu üzerinden ulaşılarak projeye ortak edildi. Projenin ilk hareketliliği Van’da başlarken, ikinci hareketliliği ise Mart 2023 tarihinde Romanya’da olacak.

Proje çerçevesinde Van’daki Alkan ailesine misafir olan Fransa ve Romanya'dan gelen öğretmen ve öğrenciler, ailenin misafirperverliğinden etkilendi. Gelen misafirlere Okul Müdürü Kemal Aydın ve Almanca Öğretmeni Derya Üstündağ eşlik etti.

İHA muhabirine konuşan Almanca Öğretmeni Derya Üstündağ, projenin ilk hareketliliğinin Van’da başladığını belirtti. Projenin en temel amacı, eğitim kalitesini kültürel faaliyetlerle arttırmak olduğunu ifade eden Üstündağ, “Projenin özünde Avrupa Birliği ülkelerinin ve aday ülkelerin eğitim ve kültür paylaşımları yapabilmeleri vardır. Biz de bunu Van’da çok iyi şekilde gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Erasmus E-twinning gibi projelerin kültürel etkileşim, dil kullanımı, araştırmaya teşvik etme, farklı bakış açılarıyla farklı ırktan insanları bir araya getirmesi, ülke gelişimi ve eğitimi açısından çok faydalı olduğuna inanıyorum” dedi.

Proje çerçevesinde gelen misafirlerin Van halkının çok misafirperver bulduğunu dile getiren Üstündağ, projenin kültürel etkileşim açısından hem öğretmenler hem de öğrenciler için çok önemli olduğunu kaydetti.

“Van’da çok güzel vakit geçirdik”

Fransa’dan gelen Okul Müdürü Mohamed Boujaddi ise projenin ekoloji ve diğer konuları kapsadığını belirterek, “Ekolojiyi tartışmak hem bizim hem de diğer okullar için çok önemlidir. Çünkü ormanlarımız yok olmaya başlıyor. İlk etapta geldiğimiz Van’da bir tanışma gerçekleştirdik ve burada çok güzel vakit geçirdik. Bu global bir proje olduğu için öğrencilerin kaynaşması açısından çok iyi oldu” şeklinde konuştu.

"Hislerimizle anlaşıyoruz"

Proje çerçevesinde Van’a gelen Fransız öğrenciler de, Türk öğrencilerle çok güzel vakit geçirdiklerini ve Van’ı çok beğendiklerini ifade etti. Ev sahibi Vanlı öğrenci Murat Alkan ise misafirleriyle farklı dilleri konuştuklarını ancak hislerle çok güzel anlaştıklarına dikkat çekti.