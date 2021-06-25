Fransa Büyükelçisi Herve Magro'dan Vali Bilmez'e Ziyaret
Fransa Büyükelçisi Herve Magro, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i ziyaret etti.
Makam ziyaretinin ardından Valilik Ali Paşa toplantı salonunda Vali Mehmet Emin Bilmez, Büyükelçi Herve Magro ile heyeti, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca’nın katılımıyla yapılan toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu.
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