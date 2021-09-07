Flaş! Erdoğan Yüz Yüze Eğitimle İlgili Nasıl Bir Açıklama Yaptı ? Eğitim Yüz Yüze Devam Edilebilecek Mi?

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni eğitim-öğretim yılı açılış törenini Türkiye'nin en köklü okullarından biri olan Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştiriyoruz. Kökleri çok daha eskiye uzanan okulumuz Türkiye'ye farklı alanlarda hizmet etmiş pek çok güzide ismin yetişmesine vesile olmuştur.

Hangi alanda olursa olsun başarı tesadüften öte, disiplin, azim ve fedakarlıklarla dolu uzun bir mücadelenin meyvesidir. Her başarılı eğitim kurumunun gerisinde mesleğine aşık eğitimcilerin imzası vardır. Öğretmenlerimizin, evlatlarımız için harcadıkları emek olmasa, bu başarı yakalanamazdı. Öğretmenlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak siz öğretmenlerimizin şahsında, eğitim öğretim camiamızın tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.

Yeni eğitim öğretim yılı Türkiye'nin atılımına ivme kazandıracak, ülkemiz ve milletimiz önünde yeni ufuklar açacaktır.

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ

Son 1,5 yıldır tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını, eğitimi de olumsuz etkiledi. Salgını kontrol altına almak için hemen her ülke sokağa çıkma yasağı dahil sert tedbirlere başvurdu. Biz de geçtiğimiz dönemde ihtiyatlı davranmak zorunda kaldık. Öğretmenlerimizin, evlatlarımızın ve ailelerinin sağlığın tehlikeye atmamak için dikkat gösterdik. Uzaktan eğitimle bu dönemi geride bıraktık.

Eğitim faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk. Salgının yoğun seyrettiği dönemlerde evlatlarımızın eğitimlerinden kopmamalarını temin ettik. 2 milyon tableti öğrencilerimize ulaştırdık. Bu dönemde eğitim bilişim ağı (EBA) televizyon ve internet platformlarıyla uzaktan eğitimi başarıyla yürüttük.

"YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM ETMEKTE KARARLIYIZ"

Yeni eğitim-öğretim yılı için hazırlıklarımızı devam ettirdik. Aşının etkinliğine dair bilimsel verilerin açıklanması bizi yüz yüze eğitimde cesaretlendirdi. Hijyen, temizlik malzemeleri ve maske tedarikini sağlayarak velilerimizin çocuklarını güvenle okula gönderebileceği bir altyapıyı sağladık. Aşı teminine önem ve öncelik vererek vatandaşlarına yaygın aşı sağlayan ülkelerin ilk sıralarında yer aldık. Aşılama çalışmalarında uygulanan toplam doz sayımız 100 milyona doğru gidiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nda kurduğumuz altyapıyla hastalığın seyrini yakından izliyoruz, izleyeceğiz. Yüz yüze eğitim devam ettirmekte kararlıyız. Tüm velilerin ve çocukların müsterih olmasını bekliyorum.

AŞI OLMA TAVSİYESİ

Sırası gelmiş tüm vatandaşlarımızı aşılarını olmaya davet ediyorum. Devlet olarak bu hususta zorlayıcı hususlara başvurmak istemiyoruz. Aşı imkanını da değerlendirmemiz şarttır. Aşıyla ilgili sosyal medyada yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmemelidir. Çocuklarımızı çok özledikleri okullardan mahrum bırakma lüksümüz olmadığı bilinciyle hareket etmemiz şarttır.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına dair büyük idealleri ve hedefleri olan insan kaynağının yetiştiği fidanlık, bu okullarımızdır. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesi üzerine modern, özgür eğitim-öğretim sistemiyle taşıyabiliriz. Eğitime harcadığımız her bir kuruşu çok değerli görüyoruz. Eğitimi daima en öncelikli meselemiz olarak gördük.

2002 yılından bu yana 700 bin öğretmemizin atamasını gerçekleştirdik. Cuma günü 20 bin öğretmen atamasıyla eğitim ordumuzu daha da güçlendirdik. Boş geçen dersler, farklı branş öğretmenlerinin girdiği dersler varken bu tür uygulamalar ortadan kalkmıştır. OECD ortalamasına göre liselerde öğretmen başına 13 öğrenci düşerken bizde bu sayı 12'dir. Okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci ülke, matematik ve fende puanlarını en çok artıran birinci ülkeyiz.

MESLEK LİSELERİNE YAPILAN YATIRIM

İmam hatip okullarını ve meslek liselerini diğer okullarla eşit hale getirdik. Kat sayı uygulamasının son bulmasıyla meslek liselerimiz tekrar cazibe kazanmaya başladı.

28 Şubat zihniyetinin açtığı derin yarayı kapatmalıyız. Özel sektör ve sanayicilerimizin katkısıyla mesleki eğitimde çevrimi güçlendiriyoruz. Yeni projeleri hayata geçirmeye başladık. 2020 yılının ekim ayında başlayan Mesleki Eğitimde 1000 Okul projesi attığımız önemli bir adımdır. Proje kapsamında 1000 mesleki ve teknik anadolu lisesine toplam 1 milyar liralık altyapı ve eğitim desteği sağlanmıştır.

Eskiden teknik meslek liselerinde garip gureba makineler vardı. Makineler acayipti. Oralara da yeni yeni makineler getirilerek teknolojisi de dijital olmak üzere bu makineler geliyor. Asrı da yakalıyorsunuz. Bununla beraber de gideceğini kurumlarda hiçbir şeyin yabancılığını çekmeyeceksiniz. Mesleki eğitimi özendirmeye devam edeceğiz. Türkiye'yi bu alanda çok daha farklı bir konuma taşıyacağız.

"İYİ İNSANLAR OLMAYI HEDEFLEMELİYİZ"

Sizler tarihiyle büyük, hedefleriyle büyük, değerleri ve vicdanıyla büyük bir milletin evlatlarısınız. Sizler milletin umudu, aydınlık yarınların teminatısınız. Ne yapıyorsak sizler için yapıyoruz. Sizlere daha güçlü, daha müreffeh, daha itibarlı bir ülke bırakmak için çalışıyoruz. Hiçbir fedakarlıktan çekinmiyoruz. Sizlere tavsiyem Allah'ın her birinize bahşettiği yeteneklerin, kabiliyetlerin farkına varmanızdır. Başarılı bir mühendis, doktor, siyasetçi, sanatçı, sporcu olmayı isterken aynı derecede iyi insanlar olmayı hedeflemeliyiz.

Paralimpik Olimpiyatlarda altın, gümüş, bronz alanları gördünüz değil mi? El, kol yok altına gitti. Demek ki azmin önünde hiçbir şey dayanmıyor. Bunu yüzmede yapıyor. Kulvarında durumu koruyor; neyle, azmiyle inancıyla. Bu gencimizin başarısı bize örnektir.

Gözü ve gönlü pas tutmuşların umudunuzu karartmasına izin vermeyin, kendinize, milletinize inanın. Bu güzel ülkemizin gücüne inanın. Rabbimden sizlere zihin açıklığı vermesini niyaz ediyorum, her birinize başarılar diliyorum." dedi.

kaynak:kamuajans