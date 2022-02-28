Filtre Kahve Nedir ve Ekipmana Göre Kahve Seçimi Nasıl Yapılır?

Günümüzde pek çok kahve çeşidi tüketiliyor. Ancak kahve çeşitleri genel anlamda “kaynatılmış kahve” ve “filtre kahve” olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Yani filtre kahve burada bir kahve türünü değil demleme yöntemini ifade ediyor.

GÜNCEL 28.02.2022, 17:08
Filtre Kahve Nedir ve Ekipmana Göre Kahve Seçimi Nasıl Yapılır?

Günümüzde pek çok kahve çeşidi tüketiliyor. Ancak kahve çeşitleri genel anlamda “kaynatılmış kahve” ve “filtre kahve” olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Yani filtre kahve burada bir kahve türünü değil demleme yöntemini ifade ediyor.

Filtre kahve, posasından ayrılarak demlenen kahveleri nitelemek için kullanılan bir terimdir. Bu açıdan baktığımız zaman espressonun da bir filtre kahve olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü espresso da posasından ayrılarak demleniyor. Ancak espresso hazırlarken basınç kullanıldığı için filtre kahveden ayrı tutuluyor.

Diğer taraftan filtre kahve kendi içinde farklı ekipmanlara göre de nitelendirilebilir. Çünkü kahvenin aroması kullanacağınız ekipmanlara göre farklılık gösterir. En basitinden filtre kahve demlerken kullandığınız kağıt bile kahvenin aroması üzerinde büyük ölçüde etkilidir.

Bu sebeple ekipmanlara göre seçeceğiniz filtre kahvenin partikül boyutları değişiklik gösterir. Çünkü kahveciler o ekipmanla en iyi verimi alabilmeniz için ekipmana göre öğütüm yaparlar. Ancak günümüzde bize bu imkanı tanıyan firma sayısı oldukça az.

Mithra Coffee, yöresel filtre kahve çeşitlerini farklı ekipmanlara göre sizin için öğütüyor. Dolayısıyla kahve öğütme hakkında bilginiz yoksa, homojen bir öğütüm elde edemiyorsanız ya da değirmeniniz yoksa Mithra Coffee ile seçtiğiniz filtre kahve çekirdeklerinin dilediğiniz ekipmana göre öğütülmesini talep edebilirsiniz.

Mithra Coffee seçtiğiniz filtre kahve çeşitlerini sipariş üzerine öğüttüğü ve paketlediği için tazelik konusunda da en ufak bir endişeniz olmasın. Ayrıca aynı gün kargo ve İstanbul içi aynı gün teslimat seçenekleri olduğu için kahveniz günlerce beklemez. Böylece tazeliğinden hiç ödün vermeden fincanınıza ulaşır.

Mithra Coffee’den kullandığınız ekipmana göre filtre kahve seçmek için önce bir çekirdek seçmelisiniz. Brezilya, Etiyopya, Guatemala, Kosta Rika, Honduras, El Salvador gibi kahve kuşağının en ünlü üreticilerinden seçilen yöresel çekirdeklerden birini seçebilirsiniz. Daha sonra karşınıza çıkacak “çekirdek” ve “öğütülmüş” seçeneklerinden birini seçmelisiniz.

Eğer evde kahve öğütmeyi bilmiyorsanız öğütülmüş seçeneğine tıklamalısınız. Burada farklı kahve çeşitleri için de öğütme seçenekleri bulunuyor. Siz V60, Chemex, French press, soğuk demleme yapmak istiyorsanız cold brew demleme tekniklerinden birini seçebilirsiniz. Eğer filtre kahve makinesi kullanıyorsanız düz filtre kahve seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

Mithra Coffee ile ekipmana göre filtre kahve seçimi yapmak işte bu kadar kolay!

3. Nesil Kahve Ekipmanları Mithra Coffee’de!

Mithra Coffee, yalnızca kaliteli kahve çekirdeklerinin olduğu bir kahveci sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Mithra Coffee’de yöresel çekirdeklerin yanı sıra usta baristaların ve kahve gurmelerinin gözde ekipmanları da yer alıyor.

Özellikle üçüncü nesil kahvecilik kavramıyla önem kazanan ve gün yüzüne çıkan kahve ekipmanları ev baristalarının mutfağında bir bir yerini alıyor.

Mithra Coffee’nin üçüncü nesil kahve ekipmanları arasında Hario V60 demleme ekipmanları, French press modelleri, drip kettle modelleri, kağıt filtreler, değirmen ve aklınıza gelebilecek birçok ürün yer alıyor.

Mithra Coffee’nin üçüncü nesil kahve ekipmanları ile seçtiğiniz kahve çekirdeğini farklı şekillerde demleyebilirsiniz. Kendi yöntemlerinizi işin içine katabilirsiniz ya da profesyonellerin farklı kahve ekipmanları için hazırladıkları reçeteleri deneyebilirsiniz.

Böylece kahve çekirdeğinin aslında o kadar da basit olmadığını ve her teknikle size bambaşka bir aroma tatma şansı verdiğini göreceksiniz. Eğer tek bir paketle farklı kahve ekipmanları denemek istiyorsanız en kısa zamanda kendinize bir değirmen almalısınız.

Mithra Coffee’nin kahve ekipmanları arasında yer alan Hario’nun seramik kahve değirmeni hem kolay kullanımı hem de öğütmedeki başarısıyla tercih edebileceğiniz en güzel değirmenlerden. Hario’nun seramik değirmeni ile tek bir paketle dilerseniz V60, dilerseniz Chemex, dilerseniz French press ve hatta Türk kahvesi bile öğütebilirsiniz.

Yöresel kahve çeşitlerinin yanı sıra kaliteli demleme ekipmanlarını da keşfetmek için Mithra Coffee’yi ziyaret edin!

Kahveye Dair Her Şey Mithra Coffee’de Sizi Bekliyor!

Sizin için nitelikli bir kahveci nasıl olmalı? Bize sorarsanız nitelikli bir kahveci; kaliteli çekirdekler sunmalı, ihtiyacımız olabilecek kahve ekipmanlarını bize servis etmeli ve en önemlisi de kahve dünyasıyla ilgili bizi bilgilendirmeli. İşte, bu saydıklarımızın hepsi Mithra Coffee’de var!

Mithra Coffee, kahve kuşağının en kaliteli mahsullerini kahveseverler için seçiyor. Özenle kavrulan kahveleri niteliğinden ödün vermeden servis ediyor. Bunların yanı sıra piyasanın en kaliteli ekipmanlarına da ürünleri arasında yer veriyor.

Mithra Coffee sunduğu nitelikli hizmetli tüm bunlarla sınırlandırmıyor. Birçok kahvecide görmediğimiz şeyi bize gösteriyor. Belgeseller, demleme teknikleri, farklı tarifler ve küçük tüyolar içeren zengin dünyasında kahve kültürünü geliştirecek nitelikli bilgileri de sunuyor.

Yani Mithra Coffee ile sevdiğiniz bir kahveyi seçmeden önce o kahvenin yetiştiği ülke ve genel kahve profili hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bu kahve seçerken daha bilinçli hareket etmenize yardımcı olur.

Mithra Coffee üzerinden keyifle bilgi aldığınız ve sipariş verdiğiniz kahveniz size ulaşınca o kahveyi demleyebileceğiniz teknikleri öğrenebilirsiniz. Demleme noktasında size sunulacak küçük ipuçları sayesinde evinizin baristası olma yolunda giderek ilerleyebilirsiniz.

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