Fettah Tamince'den 120 Milyon TL Bağış

Fettah Tamince 'Türkiye Tek Yürek kampanyasına 100 milyon TL bağışladı. Acun Ilıcalı ''Fettah Tamince'yle aramızdaki samimi ilişkiye dayanarak bu miktarı 120 milyon TL'ye çıkarmasını istiyorum dedi''. Acun Ilıcalı'nın bu talebi karşılık buldu ve Fettah Tamince bu pazarlığı kabul ederek bağış miktarını 120 milyon TL'ye çıkardığını açıkladı.

Fettah Tamince kimdir, kaç yaşında nereli?

Fettah Tamince kimdir, Sembol İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanıdır ve Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanıdır. Fettah Tamince, 1972 yılında Van, Çaldıran’da Salih ile Zahide çiftinin 4’ü kız 9 evladının en büyüğü olarak doğmuştur. İlkokul ve ortadu. Babasının ilçede manifaturacı dükkanında 12-13 yaşındayken çalışmaya başlamış. Kuzeniyle arabayla köy köy gezerek, kumaşları satmaya çalışmışlar.