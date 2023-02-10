Felaketin büyüklüğünü gözler önüne seren yer kayması!

Kahramanmaraş'ın Tevekkeli köyünde kilometrelerce uzanan fay hattındaki kırık, meydana gelen depremlerin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

GÜNCEL 10.02.2023, 14:24
Felaketin büyüklüğünü gözler önüne seren yer kayması!

Türkiye, 6 Şubat'ta şiddetli depremlerle sarsıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan afet, toplamda 10 ili enkaza çevirdi.

Depremin dördüncü gününde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, ekipler bir an olsun umutlarını yitirmeden göçük altındaki depremzedelere ulaşmaya devam ediyor.

Yaşanan depremin ardından sarsıntıların yarattığı şiddet bir kez daha ortaya çıktı.

Kilometrelerce uzunluktaki fay kırığı 
Kahramanmaraş'ın Tevekkeli köyünde kilometrelerce uzunlukta olan kırık depremin boyutunu gözler önüne serdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli depremlere neden olan fayın yüzey kırığını Kahramanmaraş-Gaziantep yolundaki Tevekkelli köyü yakınlarında tespit ettiklerini bildirdi.


Uzmanlar inceliyor 
Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Karabacak ile Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Öte yandan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin konuştu.

"400 kilometrelik bir hat boyunca 3-4 metre bir deformasyona uğradığını görüyoruz"
Tatar, "Doğu Anadolu fay zonunun değişik fay kolları üzerinde şu anda yer kabuğu yaklaşık 400 kilometrelik bir hat boyunca, kabaca yaklaşık 8-10 kilometrelik bir derinlik boyunca özellikle 3-4 metre bir deformasyona uğradığını görüyoruz." dedi.

Orhan Tatar'ın konuya ilişkin söyledikleri şu şekilde:

Bu deprem sonrasında bahsettiğimiz Doğu Anadolu fay zonunun değişik fay kolları üzerinde şu anda yer kabuğu yaklaşık 400 kilometrelik bir hat boyunca, kabaca yaklaşık 8-10 kilometrelik bir derinlik boyunca özellikle 3-4 metre bir deformasyona uğradığını görüyoruz. Sahada çalışan birçok arkadaşımız, birçok uzman, akademisyen hocamız var. Artık dünden itibaren sahadan da birtakım veriler gelmeye başladı. Baktığınızda karayollarının, demir yollarının, 3-4 metreye varan şekilde deformasyona uğradığını görüyoruz. Bu gerçekten büyük bir deprem.

ensonhaber

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