Fay yasasının detayları belli oldu! Yapılaşmaya fay ayarı...

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremlerin ardından Türkiye’deki 485 diri fay hattının tamamı 5 ve üzeri büyüklükte deprem potansiyelinde olduğu için fay yasası acil gündem oldu. AFAD'ın üzerinde çalıştığı taslağın detayları ortaya çıktı.

GÜNCEL 25.02.2023, 10:56
Fay yasasının detayları belli oldu! Yapılaşmaya fay ayarı...

Türkiye coğrafyasında 485 diri fay hattı bulunuyor.

Bu fayların tamamı 5 ve üzeri büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip. 24 Ocak 2020’deki Elazığ ve 30 Ekim 2020’deki İzmir depremlerinden sonra gündeme gelen fay yasası için Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra harekete geçildi.

Konuya ilişkin son açıklama, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan geldi. Kurum, “Şu an fay yasası ile ilgili AFAD Başkanlığımız çalışıyor. Burada belki radikal başka kararları da içine koyacağımız bir süreci yönetiyor olacağız” mesajını verdi.

DENETİME ÇEKİDÜZEN
Bakan Kurum’un duyurduğu fay yasasının detayları belli olmaya başladı. AFAD’ın hazırlığını sürdürdüğü taslağa göre, fay üzerinde bulunan 22 il merkezi ve 110 ilçede yapı stoku yeniden düzenlenecek. Yapı stoku yönetmelikleri fayların üretebileceği deprem büyüklüğüne bağlı olarak çeşitlendirilecek, yapı denetimleri de bu doğrultuda yapılacak.

YAPILAŞMA, FAYLARIN GEÇTİĞİ YERLERDEN 500 METRE ÖTEDE BAŞLAYACAK
Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre yasa taslağında, fayların yaşı ve deprem üretme aralığına bağlı olarak yerleşim alanlarının seçilmesi ve yapılaşmaya kapatılacak bölgelerin belirlenmesi, yapılaşmanın fayların geçtiği yerlerden 500 metre ötede başlatılması gibi düzenlemelerin de yer alması bekleniyor.

DEPREM RİSKİ YÜKSEK BÖLGELERE YENİ STANDARTLAR
Taslağa göre, fay haritaları imar planlarına işlenecek. Deprem riski yüksek bölgelerde inşaatlar için standartlar getirilecek. Deprem riski yüksek yerleşimlerde kat sınırlaması uygulanacak. Zemine göre kat sayısı uygulamasına geçilecek. Fay hatları üzerinden bina tespiti de yapılarak kentsel dönüşümde öncelikli alanlar belirlenebilecek.

Süperhaber

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