Fatma Betül Sayan Kaya'nın kayın biraderinin düğününe Van protokolü akın etti

Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı, AK Parti MYK üyesi Fatma Betül Sayan Kaya'nın kayın biraderinin düğününe çok sayıda Vanlı katıldı.

GÜNCEL 04.09.2021, 16:59 04.09.2021, 18:31
Fatma Betül Sayan Kaya'nın kayın biraderinin düğününe Van protokolü akın etti

WanHaber.com - ÖZEL

Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı, AK Parti MYK üyesi Fatma Betül Sayan Kaya, kayın biraderi Hakan Kaya'nın Van'da yapılan düğününe katıldı. Edremit'te sahil kenarında yapılan düğüne Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Adalet ve Kalkınma Partisi Van Milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti ilçe başkanları ve çok sayıda kurum amiri katıldı.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın kıydığı nikahta konuşma yapan Fatma Betül Sayan Kaya, davete icabet eden herkese teşekkür ederek Hakan ve Yeşim çiftine mutluluklar diledi.

#Fatma Betül Sayan Kaya
Yorumlar (1)
LYON 13 saat önce
Yiyin efendiler yiyin.Yiğitlerde kuru soğana muhtaç olsunlar.
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