Fatih Akdeniz ve Abdullah Efeoğlu WanHaber'e Konuştu

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasının Van’daki delege seçimleri tamamlandı. Mevcut Başkan Fatih Akdeniz ve önceki dönem başkanı Abdullah Efeoğlu’nun yarıştığı seçimlerde genel kurulda oy kullanacak olan 100 delege için seçime gidildi.

Toplamda 4 bin 700 üyenin oy kullandığı seçimlerde belirlenen 100 delege, Hizmet-İş Sendikası Genel Merkezi’nin belirleyeceği tarihte yapılacak olan genel kurulda Van şube başkanını belirleyecek.

İKİ ADAYDA ZAFER İLAN ETTİ

WanHaber.com’dan Uğur Tunçdemir’e konuşan Fatih Akdeniz ve Abdullah Efeoğlu, delege seçimlerinin tamamlandığını ve gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazandıklarını duyurdu. Mevcut başkan Fatih Akdeniz seçimleri 64’e 46, Abdullah Efeoğlu ise seçimleri 55’e 51 kazandıklarını belirtti.

EFEOĞLU: İPTAL OLAN DELEGELER VAR

Hizmet-İş Sendikası Van Şubesi başkan adayı olan Abdullah Efeoğlu, toplamda 110 delegenin olduğunu, kendisinin istifa ettiği için mevcutta 109 delegenin genel kurulda oy kullanacağını söyledi. Efeoğlu; “Toplamda 109 delegemiz bulunuyor. Bu delegelerden 55’ini biz, 51’ini ise rakip aday kazandı. Belvan Güvenlik’te delege adayı olmadığı için iptal söz konusu. Aş evi ve sebze hali, İpekyolu güvenlik ve zabıtada da iptaller söz konusu. Bizler algı yaratmıyoruz, yalana da taviz vermiyoruz. Bizler kazandığımız delegelerin isimlerini açıklamaya hazırız. Genel merkezimiz 1 ay içinde genel kurul tarihi alacak ve hep beraber seçim sonuçlarını resmi bir şekilde göreceğiz” dedi.

AKDENİZ: EFEOĞLU ADAY BİLE OLAMAZ!

Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı olan Fatih Akdeniz, seçimleri 64’e 46 kazandıklarını söyledi. Akdeniz; “Bizler mevcut yönetimde olan kişileriz ve genel merkezimizin dışında konuşamayız. Onun için hayali bir sonuç açıklamamız söz konusu bile olamaz. Bizler delege isimlerini açıklayamayız ama 1 hafta 10 güne her şey netleşecek ve üyelerimiz gerçek sonuçları öğrenecektir. Bizlerin açıkladığı sonuçlar genel merkezimiz tarafından gelen uzmanlar tarafından tutulan tutanaklara dayanılaraktan açıklanmıştır. Rakip taraf delege sayılarını bile bilemezken sadece hayal senaryoları üretmektedir. Abdullah Bey 4 yıl önce belediyeden emekli olmuştur. Hizmet-İş Sendikası’ndan istifa etmiş, Hak-İş Konfederasyonundan ise ihraç edilmiştir. Prosedür, tüzüklerde açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. Herhangi bir iş yerinden delege seçilmeyen bir kişi başkan adayı olamaz. Abdullah Bey bırakın başkan adayı olmayı, genel kurul salonuna bile giremez. Kendisinin adaylığı söz konusu bile değildir. Bizim sonuçlarımıza göre delege seçimlerini 64’e 46 biz kazandık. Hiçbir yerde delege iptali olmamıştır, tüm delegeler üyelerimiz oylarıyla belirlenmiştir.” İfadelerini kullandı.

BİZ KİME İNANALIM?

Hizmet-İş Sendikası Van Şubesine bağlı ismini vermek istemeyen bir üye, ortada büyük bir oyun olduğunu belirterek, “Her iki başkan adayımızın da sendikamızda emekleri vardır. Her ikisine de teşekkür ederiz. Dünden beri gerek medya da gerekse sosyal medyada çeşitli algı operasyonları yapılıp, gayrı resmi hayali sonuçlar açıklanmaktadır. Her iki başkan adayı da zafer ilan etmiş, tabiri caizse kutlama yapmaktadır. Bu açıklamalar resmi olmayıp sendikamıza zarar vermektedir. Kentte herkesin saygınlığını kazanmış olan sendikamızı hayali sonuçlarla gündeme getirmek her iki adaya da yakışmamaktadır. Bizler üyeler olarak her iki tarafı sükûnete ve sessizliğe davet ediyoruz. Kısa bir zaman içinde genel kurulumuz yapılacak ve resmi sonuçlar açıklanacaktır. Unutmayalım ki bugünün yarını da var. Kaybeden isim yarattığı algı için hiç mi utanmayacak veya kınanmayacak? Böyle şeylere hiç gerek yok” şeklinde konuştu.