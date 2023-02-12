Fahrettin Koca paylaştı: 150. saatte gelen müjde! Umut hep var...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden depremin 150. saatinde enkaz altından canlı olarak çıkarılan küçük bir kızın videosunu paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından yıkılan evlerinde enkaz altında kalan ve 150 saat sonra sağ olarak çıkarılan küçük bir kızın videosunu paylaştı.
Kurtarma ekipleri, depremin etkilediği şehirlerde çalışmalarını sürdürüyor. Kurtarma ekiplerince 7. gün 150. saatte kurtarılan küçük kız ambulansla sağlıklı olarak hastaneye kaldırıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var" notuyla aşağıdaki görüntüleri paylaştı:
150. Saat müjdesi.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 12, 2023
Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var! pic.twitter.com/I8TORK1lWn
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