Fahrettin Koca: 294 yaralıdan 18'inin durumu ağır

Hatay'da meydana gelen peş peşe depremlerin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "294 yaralımız var. 18’inin durumu maalesef ağır." ifadelerini kullandı.

GÜNCEL 21.02.2023, 09:24
Fahrettin Koca: 294 yaralıdan 18'inin durumu ağır

Hatay'da yaşanan 2 deprem panik yarattı.

Yaşanan depremler sonrası 4 kişi yaşamını yitirdi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bölgedeki son duruma dair açıklamalar geldi.

"294 yaralıdan 18'inin durumu maalesef ağır"
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Hatay’da bu gece yaşadığımız iki depremde 294 yaralımız var. 18’inin durumu maalesef ağır, ilk tıbbi müdahalenin ardından Adana ve Dörtyol’a hava ve kara yoluyla nakilleri yapıldı. Tüm ilçelerimizdeki Sahra Hastaneleri hastalarımız için gerekli hizmeti vermeye aynen devam ediyor. 6 Şubat depremlerinden sonra hizmetlerini sürdüren sağlık kurumlarımızdan bazılarında, bu üçüncü depremde, şu anda detaylı incelemesi mümkün olmayan bazı çatlaklar oluştuğu görülmüş ve hastalarımız tedbir gereği sevk edilmiştir. Yaralılarımıza, hastalarımıza, bölge halkına ve ülkemizin bütün insanlarına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, sağlık ve iyilikle acılarımızı hafifletsin, yeni acılar ve endişelerden korusun."

Bakan Koca, 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından depremden etkilenen yaralıları sahra hastanesinde ziyaret etti.

"Yaralıların durumlarını yakından takip ediyoruz"
O anlara ait fotoğraflar ile birlikte Bakan Koca şunları paylaştı:

"Yaklaşık 5 saat önce, 20.04’te Hatay’da yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen ve tedavilerine hemen başlanan yaralılarımızı Sahra Hastanemizde ziyaret ettik, durumlarını yakından takip ediyoruz. Hastalarımıza ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

"95 hastamız, Adana ve Dörtyol hastanelerine sevk edilmiştir"
Bölgeden paylaşımlarına devam eden Bakan Koca şunları yazdı:

"Hatay Tıp Fakültesi ile İskenderun ve Reyhanlı Devlet Hastanelerinde yatan toplam 95 hastamız, yeni iki depremden sonra, tedbiren, Adana ve Dörtyol hastanelerine sevk edilmiştir. Hatay’da Sahra Hastanelerimiz görev başında. Adana ve Dörtyol’da doluluk oranlarımız oldukça düşük."

Ensonhaber

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